DC anuncia rechazo unánime a la ley de Reconstrucción Nacional: “nos cansamos de dialogar”

Un nuevo problema político sumó este martes el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en la antesala de la votación de la ley de Reconstrucción Nacional. La Democracia Cristiana anunció que rechazará en general la iniciativa, tras una reunión en que la mesa nacional del partido y las bancadas de diputados y senadores acordaron, de forma unánime, cerrar la puerta al proyecto impulsado por La Moneda.

El presidente de la bancada, Álvaro Ortiz, afirmó durante un punto de prensa en espacio el Pensador de la cámara de diputados: “Nos cansamos de dialogar, conversamos, fuimos a La Moneda (…) entregamos una propuesta, estuvimos con ministros, y la verdad esta decisión que ha tomado el partido, junto a la bancada de diputados y senadores, es unánime”.

En la misma línea, endureció el tono y acusó falta de disposición del Ejecutivo para incorporar ideas de la oposición.

“El Gobierno ha pasado una aplanadora; ha tenido poca capacidad de recibir y aplicar ideas que hemos entregado como bancada”, sostuvo.

El timonel democratacristiano también vinculó el estilo político del Ejecutivo con liderazgos internacionales de derecha. “Creemos que este estilo que lidera el presidente Kast y que replica a la forma de gobernar de Trump, de Bolsonaro, de Milei, etc., no nos hace bien como país y en virtud de eso hemos tomado esta decisión”, afirmó.

Esta definición representa un golpe para el Ejecutivo, especialmente porque la DC había mantenido conversaciones con el Gobierno durante la tramitación de la ‘megarreforma’ e incluso presentó propuestas para modificar algunos de sus puntos más sensibles.