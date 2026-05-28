Overoles blancos lanzan molotov frente al Instituto Nacional en nueva jornada de incidentes

Una nueva jornada de incidentes se registró durante la mañana de este jueves en las afueras del Instituto Nacional, en pleno centro de Santiago.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de encapuchados con overoles blancos salió desde el establecimiento educacional y lanzó bombas molotov en el sector de calle Arturo Prat.

Producto de la situación, se desplegó un operativo policial en las inmediaciones del recinto, mientras Carabineros trabajaba en el control de los disturbios.

A raíz de la emergencia, Transporte Informa comunicó el cierre de la Alameda hacia el oriente desde avenida Manuel Rodríguez.

“Alameda al oriente está cerrada desde Av. Manuel Rodríguez, debido a incidentes en calle Arturo Prat frente al Instituto Nacional. Carabineros en el lugar”, señalaron desde la entidad.

ATENCIÓN (09:12). Alameda al oriente es CERRADA desde Av. Manuel Rodríguez en Santiago, debido a incidentes en calle Arturo Prat frente al #InstitutoNacional. Carabineros en el lugar. Precaución pic.twitter.com/XsVPeaLayF — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 28, 2026

Los incidentes provocaron complicaciones en una de las principales vías del centro de Santiago, afectando tanto a automovilistas como al transporte público.