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Overoles blancos lanzan molotov frente al Instituto Nacional en nueva jornada de incidentes PAÍS Agencia Uno (referencial)

Overoles blancos lanzan molotov frente al Instituto Nacional en nueva jornada de incidentes

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los disturbios obligaron al cierre de la Alameda hacia el oriente desde avenida Manuel Rodríguez, mientras Carabineros desplegó un procedimiento frente al establecimiento.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una nueva jornada de incidentes se registró este jueves en las afueras del Instituto Nacional, luego de que un grupo de encapuchados con overoles blancos saliera del recinto y lanzara bombas molotov en calle Arturo Prat. La situación obligó al cierre de la Alameda hacia el oriente desde avenida Manuel Rodríguez y provocó complicaciones en el tránsito en el centro de Santiago.
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Una nueva jornada de incidentes se registró durante la mañana de este jueves en las afueras del Instituto Nacional, en pleno centro de Santiago.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de encapuchados con overoles blancos salió desde el establecimiento educacional y lanzó bombas molotov en el sector de calle Arturo Prat.

Producto de la situación, se desplegó un operativo policial en las inmediaciones del recinto, mientras Carabineros trabajaba en el control de los disturbios.

A raíz de la emergencia, Transporte Informa comunicó el cierre de la Alameda hacia el oriente desde avenida Manuel Rodríguez.

“Alameda al oriente está cerrada desde Av. Manuel Rodríguez, debido a incidentes en calle Arturo Prat frente al Instituto Nacional. Carabineros en el lugar”, señalaron desde la entidad.

Los incidentes provocaron complicaciones en una de las principales vías del centro de Santiago, afectando tanto a automovilistas como al transporte público.

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