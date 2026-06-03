Municipios en alerta: alcaldes progresistas cuestionan reformas del Gobierno y preparan respuesta

En el marco del Encuentro Nacional de Municipalidades que se desarrolla en la Región de Coquimbo, alcaldes progresistas de distintas comunas del país participaron en una nueva instancia de coordinación y análisis político-técnico, organizada por la Red de Centros de Pensamientos Progresista, que cumple el rol de secretaría técnica del espacio.

El encuentro forma parte de un proceso de trabajo que los jefes comunales vienen desarrollando desde el pasado 7 de marzo, con el objetivo de construir una mirada común frente a los principales temas que afectan hoy a los municipios: financiamiento local, autonomía municipal, planificación territorial, servicios sociales, seguridad y el impacto que podrían tener las reformas impulsadas por el Gobierno en la gestión cotidiana de las comunas.

Durante estos meses, el espacio ha permitido sistematizar diagnósticos, levantar alertas compartidas y fortalecer una agenda municipalista desde una perspectiva progresista, poniendo en el centro el rol de los gobiernos locales como la primera puerta de entrada del Estado para las personas.

“Estamos en alerta frente a decisiones del Gobierno”

El alcalde de Coquimbo y anfitrión del encuentro, Alí Manouchehri, valoró la presencia de autoridades comunales de distintas regiones y destacó la importancia de actuar con una voz común.

“Es un orgullo recibir a alcaldes y alcaldesas de todo Chile en la Región de Coquimbo. El municipalismo ha tenido históricamente una visión común en la lucha por mayor independencia, más recursos y mejores políticas públicas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Hoy estamos en alerta frente a decisiones del Gobierno que podrían afectar a los municipios y los servicios que entregamos. Por eso, seguiremos insistiendo en que la voz de los territorios sea escuchada”, señaló el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, enfatizó que el trabajo desarrollado por los municipios busca anticiparse a decisiones que pueden tener consecuencias directas en la vida de las comunidades.

“Los municipios conocemos de cerca las urgencias de las personas. Por eso, este trabajo conjunto es tan importante: nos permite mirar más allá de cada comuna y construir una posición común frente a temas que impactan directamente en la salud primaria, la educación pública, la seguridad y los programas sociales. Defender las capacidades municipales es defender la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo Delfino.

Desde Fundación Horizonte Ciudadano, su director ejecutivo, Eolo Díaz-Tendero, destacó que este proceso busca aportar insumos técnicos y políticos para fortalecer la acción municipal frente al actual escenario.

“Desde el 7 de marzo hemos acompañado un trabajo serio y sistemático de alcaldes y alcaldesas progresistas para construir una mirada común frente a los desafíos del municipalismo. Debilitar a los municipios no es una decisión técnica: es una definición política que impacta directamente en la vida de las familias”, afirmó Díaz-Tendero.

Diálogo continúa

El proceso ha incluido laboratorios municipales, espacios de conversación y análisis técnico, con el propósito de identificar riesgos, propuestas y puntos de convergencia entre autoridades locales que comparten la preocupación por el financiamiento comunal, la descentralización efectiva y la continuidad de políticas públicas esenciales en los territorios.

En ese contexto, los alcaldes coincidieron en la necesidad de que cualquier reforma que afecte a los municipios sea discutida con participación efectiva de los gobiernos locales, considerando la experiencia concreta de quienes administran servicios básicos y enfrentan diariamente las demandas de la ciudadanía.

La instancia continuará articulando propuestas y acciones comunes, como el diálogo desde las regiones durante las próximas semanas, con el objetivo de “fortalecer la voz del municipalismo progresista” en el debate público nacional.