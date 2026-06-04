Gritos, pifias y “ les pido respeto”: alcalde Toledo tensiona el cara a cara de Kast con alcaldes

El Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026, realizado en La Serena, tuvo su momento más áspero cuando el Presidente José Antonio Kast fue interrumpido al iniciar su exposición ante los jefes comunales reunidos en el Teatro Centenario. El grito del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, acompañado por el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, desató pifias, gritos y alboroto en la sala, en medio del clima de rechazo municipal a la propuesta del Gobierno sobre contribuciones.

Frente a la interrupción, Kast detuvo su intervención y respondió directamente a los alcaldes presentes. “Señores alcaldes, yo les pido respeto”, dijo el Mandatario, antes de insistir en que las diferencias políticas no impedían escucharse. Luego agregó que había sido invitado para exponer y que nadie estaba obligado a permanecer en el recinto.

El episodio no fue aislado. El encuentro, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), venía marcado por la molestia de los municipios frente a la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años en primera vivienda, incluida en el proyecto de Reconstrucción del Ejecutivo. La AChM ha cuestionado el eventual impacto de la medida en el Fondo Común Municipal y ha planteado que no sea una exención universal, sino que considere límites.

Ese fue precisamente el trasfondo del reclamo de Toledo. Tras el incidente, el alcalde de Puente Alto reconoció que él había gritado junto a Zúñiga y explicó que su molestia apuntaba a que no se habrían leído los acuerdos del encuentro. Según dijo, esos acuerdos incluían el rechazo a los recortes y la defensa de que el Fondo Común Municipal “no se toca”.

Escucha el audio del momento de tensión en la cita de alcaldes.

En su punto de prensa posterior, Toledo profundizó la crítica y sostuvo que la omisión dejó una sensación amarga entre los alcaldes. También aseguró que se acercó al Presidente para plantearle el impacto que, según sus cálculos, tendría una reducción de 1% del Fondo Común Municipal en Puente Alto: cerca de $1.500 millones menos.

El jefe comunal sumó otro factor: el alza de los contratos municipales tras la eliminación del MEPCO. De acuerdo con su versión, hoy necesita $8.000 millones para servicios como áreas verdes, seguridad y aseo domiciliario. “Estamos hablando de cerca de 10.000 millones de pesos”, afirmó, al advertir que tendría que recortar recursos de alguna parte.

Toledo sostuvo que ese escenario podría afectar prestaciones sensibles en su comuna, como SAPU y garantías sociales. También afirmó que le transmitió esa preocupación a Kast y que el Presidente le respondió apuntando a la recuperación de recursos por licencias médicas. El alcalde replicó que ya había recuperado $1.800 millones y volvió a instalar la pregunta por el financiamiento municipal.

En paralelo, Kast buscó contener la tensión política del encuentro. Ante más de 200 jefes comunales, defendió que el país enfrenta una situación fiscal compleja y sostuvo que el Gobierno no busca dividir al municipalismo. “No tenemos intención de dividir el municipalismo”, aseguró, aunque reconoció que la explicación del Ejecutivo pudo no haber sido suficiente.

Sobre el punto central de la controversia, el Mandatario aseguró que el Gobierno no tocará ni afectará el Fondo Común Municipal. Sin embargo, admitió que hay 42 municipios que podrían verse afectados en más de 1% de su presupuesto, por lo que invitó a los alcaldes a revisar caso a caso los efectos con equipos de Hacienda.

El presidente de la AChM, Gustavo Alessandri (RN), alcalde oficialista de Zapallar, había planteado previamente que los alcaldes rechazan cualquier disminución de presupuesto municipal y, por el contrario, proponen fortalecer el Fondo Común Municipal. Con esa tensión abierta, Kast cerró llamando a salir de las trincheras y a resolver las diferencias por vías institucionales, incluidas las votaciones en el Congreso.