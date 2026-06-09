Senadora Órdenes atribuye a clima de Aysén su ausencia en votación de secreto bancario

La senadora Ximena Órdenes (IND-PPD) aseguró que razones climáticas en Aysén le impidieron llegar al Senado para votar el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, norma que fue rechazada tras un empate de 24 votos a favor y 24 en contra.

Según publicó BioBioChile, la votación formaba parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y terminó con el punto enviado a Comisión Mixta, luego de que la Cámara Alta no alcanzara los votos necesarios para aprobar la medida.

Órdenes explicó en redes sociales que intentaba salir de la región de Aysén desde el domingo. “Por razones climáticas se suspendieron los vuelos al aeropuerto de Balmaceda los días domingo y lunes, día que también me presenté al aeropuerto”, señaló. Agregó que recién pudo conseguir un vuelo durante la tarde del martes, por lo que no alcanzó a asistir a la sala.

La parlamentaria lamentó el resultado y defendió el levantamiento del secreto bancario como una herramienta para “perseguir la ruta del dinero” y enfrentar el narcotráfico. “Yo seguiré votando a favor de levantar el secreto bancario en Chile”, afirmó.

De acuerdo con la información publicada, la ausencia de Órdenes habría sido clave para el rechazo de la norma. La situación también habría generado molestia en su comité, debido a que otros parlamentarios suspendieron viajes para estar presentes en la votación, además de comentarios sobre un eventual incumplimiento de un pareo acordado en el hemiciclo.