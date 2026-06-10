Comunidades indígenas advierten desinformación sobre ley Lafkenche

Comunidades de pueblos originarios y organizaciones costeras de distintas regiones del país llamaron a proteger la Ley Lafkenche y expresaron preocupación por el debate sobre eventuales cambios a la norma, especialmente por sus efectos en los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

La inquietud surge tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, donde anunció su intención de impulsar cambios a la Ley Indígena, y luego de la visita del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, a Puerto Montt para participar del taller “Diálogo por el futuro del borde costero”. En esa instancia, el Gobierno adelantó que los cambios en análisis apuntarían a las solicitudes de ECMPO, la proporcionalidad de las áreas y los mecanismos de acreditación del uso consuetudinario.

Las comunidades sostienen que la discusión pública se ha concentrado en cuestionar instrumentos de protección territorial y derechos indígenas, dejando en segundo plano las experiencias donde los ECMPO ya operan como herramientas de gobernanza, conservación y desarrollo local.

Uno de los puntos que buscan aclarar es que los ECMPO no entregan propiedad privada sobre el borde costero ni excluyen a otros usuarios. Desde la Comunidad Indígena Encura Mapu, en Carelmapu, afirmaron que estos espacios permiten acuerdos de convivencia y administración compartida, compatibles con actividades económicas, pesca artesanal y protección territorial.

“Se ha instalado la idea de que los ECMPO privatizan el mar o frenan el desarrollo, y eso ha generado temor y desinformación en muchos territorios”, señaló José Alberto Molina Hueichán, líder de la Comunidad Indígena Encura Mapu. A su juicio, la experiencia local muestra que la gobernanza comunitaria puede convivir con actividades productivas y aportar a modelos de desarrollo más sostenibles.

Desde la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Leticia Caro sostuvo que la defensa de los espacios marinos también es una defensa cultural y territorial. “El mar no es un recurso separado de nuestra vida o nuestra cultura”, afirmó, junto con advertir que la protección territorial no puede quedar subordinada solo a intereses industriales.

En Aysén, comunidades indígenas y organizaciones territoriales alertaron además sobre el impacto de la salmonicultura y acusaron un desequilibrio en el debate público. Nelson Millatureo, de la Comunidad Indígena Antünen Rain, sostuvo que los ECMPO no son una amenaza para el desarrollo, sino una herramienta para que las comunidades participen en decisiones sobre territorios que habitan y cuidan desde hace generaciones.

“Hoy muchas comunidades sienten que el debate se ha reducido a proteger intereses económicos de corto plazo, mientras se invisibilizan los impactos que ciertas industrias generan sobre los ecosistemas y las formas de vida locales. Los ECMPO no son una amenaza para el desarrollo; son una herramienta para que las comunidades también puedan participar en las decisiones sobre territorios que habitan y cuidan desde hace generaciones”, señala Nelson Millatureo de la Comunidad Indígena Antünen Rain de Aysén.

Las organizaciones llamaron a bajar la confrontación y abrir espacios de conversación más amplios. Según Andrea Soledad Reuca Neculman, representante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar-Coordinación Lago Budi, “lo que está en discusión no es solo una ley”, sino la forma en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.

Más información sobre los ECMPO

A nivel nacional existen 31 Espacios Costeros Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) aprobados mediante decreto, mientras que las solicitudes en distintas etapas de tramitación superan las 75, abarcando principalmente territorios en Los Lagos y Aysén. Ante el “efecto suspensivo”, que promedia 4,5 años de espera, la industria salmonera ha utilizado este escenario legal como argumento para exigir mayor flexibilidad para su expansión. El propio desempeño económico del sector deja en evidencia que su crecimiento no se ha detenido: en la última década las exportaciones de salmón crecieron más de un 100%, superando los US$6.371 millones, consolidando a Chile como el segundo productor mundial.