“Republicano o hijo de”: cae seremi número 31 del Gobierno de Kast por polémica oferta laboral

Un efecto bumeran inmediato tuvo el llamado de la secretaria regional ministerial de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, quien solicitó currículums exclusivamente de militantes republicanos para contratar a dos tecnólogos médicos en el Laboratorio Regional del Ministerio de Salud.

Tras la difusión realizada anoche por la editora de Aquí Arica en El Mostrador, Ximena Astudillo, del mensaje que la autoridad publicó en el grupo de militantes denominado “Partido Republicano Arica y Parinacota”, comenzaron los cuestionamientos de distintos sectores políticos de la región. Las críticas apuntaron a una eventual transgresión de la seremi a las normas de probidad, al condicionar el acceso a empleos públicos a la cercanía o militancia en su partido.

El mensaje cuestionado decía lo siguiente: “Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, les comento la necesidad en mi servicio, Seremi de Salud, de dos tecnólogos médicos con especialidad en laboratorio para integrarse a mi departamento de LabSal. Republicano o hijo/a de republicano, por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato. Agradezco enviarlo lo antes posible. Cariños a todos y seguimos trabajando por nuestra región y Gobierno. Saludos, Dra. Karla Kepec”.

Finalmente, el Ministerio de Salud asumió la vocería desde Santiago y, pasadas las 17:30 horas, confirmó que había solicitado la renuncia de la médica, quien en 2024 fue candidata a gobernadora regional y actualmente ejercía, además, la presidencia regional del Partido Republicano. Esto, pese a los múltiples llamados que dirigentes de su colectividad le habrían formulado para que dejara ese cargo partidario, con el fin de evitar conflictos de interés o eventuales faltas a la probidad en el reclutamiento de personal para su repartición.

En la declaración del Minsal se señaló lo siguiente: “El Ministerio de Salud informa que, durante esta jornada, se solicitó la renuncia de Karla Kepec Álvarez al cargo de secretaria regional ministerial de Salud de Arica y Parinacota. El Ministerio agradece la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública”.

🔵Comunicado Ministerio de Salud. pic.twitter.com/225edWPXNs — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 30, 2026

Sobre la salida de la seremi, la cuarta registrada en la región y la número 31 a nivel nacional, el delegado presidencial, Cristian Sayes, afirmó que se trata de una decisión de la Presidencia, “porque esa forma de reclutamiento no está en línea con la manera en que estamos incorporando personal. Hay conductos regulares, concursos públicos y procedimientos del Servicio Civil, y es así como se deben llevar adelante estos procesos. No compartimos la manera en que se hizo y podemos dar tranquilidad a todas las personas respecto de la forma en que se actuó. Por eso se tomó la decisión de solicitarle la renuncia”.

Sayes señaló que, al igual que los test de drogas o cualquier otra acción gubernamental, los procedimientos deben enmarcarse en los principios de transparencia y probidad. “A cualquiera que no se ajuste a ellos le vamos a solicitar que dé un paso al costado”, concluyó.