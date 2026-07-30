Chile y Venezuela reactivan relaciones consulares y abren ruta para normalizar vínculos

Chile y Venezuela acordaron reactivar sus relaciones consulares como primer paso de una hoja de ruta orientada a normalizar progresivamente los vínculos bilaterales, congelados desde hace dos años.

Ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta en la que plantearon que el proceso apunta a la “reanudación plena” de las relaciones y a garantizar protección y servicios para sus respectivas comunidades residentes.

La iniciativa se sustenta, según el comunicado, en los “históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana” entre ambos países y en la voluntad de impulsar acciones conjuntas para el desarrollo y bienestar de sus pueblos.

Asistencia para venezolanos y chilenos

El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó que las conversaciones comenzaron tras la instalación del actual Gobierno, el 11 de marzo. La reactivación permitirá entregar asistencia consular a cerca de 700 mil venezolanos que viven en Chile y a unos 25 mil chilenos residentes en Venezuela.

“Este proceso se fundamenta en un diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo y reciprocidad, siempre en el absoluto apego a las normas del derecho internacional”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

El Presidente José Antonio Kast calificó el acuerdo como “trascendente” y valoró la disposición del gobierno venezolano y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar en la hoja de ruta.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa”, sostuvo Kast, quien afirmó que el acercamiento permitirá abordar desafíos comunes relacionados con seguridad, migración y desarrollo económico. “Hoy es un buen día para Chile y es un buen día para Venezuela”, agregó.

Dos años de relaciones congeladas

Los vínculos permanecían paralizados desde que el entonces Presidente Gabriel Boric cuestionó el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que declaró vencedor a Nicolás Maduro frente al opositor Edmundo González.

Después de esos cuestionamientos, Maduro ordenó el retiro del embajador chileno Jaime Gazmuri y del cuerpo diplomático de Chile en Venezuela. El acuerdo anunciado ahora no implica todavía la restitución completa de las relaciones diplomáticas, sino el inicio gradual del proceso mediante la reapertura del ámbito consular.