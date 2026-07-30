Walker pone en jaque Ley Miscelánea y se convierte en el último voto que La Moneda no logra amarrar

La Moneda logró desactivar parcialmente la rebelión del senador Gustavo Sanhueza (UDI), pero todavía no puede cerrar la Ley Miscelánea. El legislador del partido Demócratas, Matías Walker, se convirtió en el último voto decisivo que el Gobierno no logra asegurar para la sesión del martes 4 de agosto, cuando el Senado deberá resolver la compensación fiscal a los municipios por la rebaja de contribuciones.

Walker exige que el Ejecutivo incorpore, mediante un veto aditivo, recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y las zonas afectadas de Atacama tras los temporales. Según antecedentes del Ministerio de Obras Públicas citados por el parlamentario, solo la recuperación de Coquimbo demandaría entre US$500 millones y US$700 millones.

“No podemos esperar la Ley de Presupuestos 2027”, advirtió —según consigna La Tercera— el senador, quien reclama certezas para financiar viviendas, puentes, caminos, canales de regadío y actividades productivas dañadas. Aunque conversó directamente con el Presidente José Antonio Kast y con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mantiene su voto en suspenso.

El Gobierno le ofreció canalizar los recursos por otra vía, principalmente a través del próximo Presupuesto, y se niega a reabrir el contenido de una reforma cuyo debate legislativo considera agotado. En La Moneda y el oficialismo la presión de Walker ya es calificada, en privado, como un “chantaje”, mientras el Ejecutivo asegura que no cederá incluso si eso implica perder la norma municipal.

La situación contrasta con la de Sanhueza. Tras reunirse en Chillán con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, el senador UDI se abrió a respaldar el artículo si el Gobierno presenta una propuesta para enfrentar las deudas previsionales que arrastran algunos municipios. “Si mi voto es decisivo, aprobaré”, señaló a CNN Chile.

Con Sanhueza encaminado y Sergio Gahona comprometido a votar a favor, toda la presión recae ahora sobre Walker. Si rechaza y el Ejecutivo no consigue un reemplazo, la Ley Miscelánea podría completar su trámite regular sin la compensación, dejando a los municipios expuestos a la pérdida de ingresos provocada por la rebaja de contribuciones.

La apuesta de La Moneda es avanzar de todas maneras el martes e ingresar al día siguiente los vetos destinados a corregir el texto. Después quedará la revisión del Tribunal Constitucional. Pero antes deberá superar una última barrera: convencer a Walker de aceptar una promesa presupuestaria que, hasta ahora, considera insuficiente.