Camila Vallejo acusa a Kast de una “gran estafa” por su promesa de seguridad

La exministra Camila Vallejo cuestionó la gestión del Presidente José Antonio Kast y acusó al Gobierno de haber convertido su promesa de reducir los homicidios en una “gran estafa”, al sostener que hasta ahora no ha cumplido su principal compromiso electoral.

En su primera entrevista desde que dejó La Moneda, concedida al pódcast Animales Políticos, la exvocera calificó a la administración como de “ultraderecha” y la vinculó con una agenda internacional compartida por Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro.

Vallejo afirmó que la seguridad operó como un “anzuelo” para captar votos, pero que su ejecución estuvo marcada por la improvisación. Según señaló, el Gobierno no ha conseguido concretar la reducción drástica de homicidios ofrecida durante la campaña.

Críticas al gabinete y la agenda económica

La exministra también cuestionó la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert y su reemplazo por hombres que asumirán dos carteras. A su juicio, la decisión constituyó un “ninguneo muy fuerte” hacia ambas exsecretarias de Estado.

Respecto de la Ley Miscelánea o el plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, Vallejo acusó al Gobierno de “poner una clase sobre la otra” y sostuvo que medidas relacionadas con combustibles, jornada laboral e indemnizaciones trasladan los costos hacia trabajadores y familias.

“Esto de que el costo lo pague la clase trabajadora para favorecer a los más ricos es el ejemplo más nítido de aquello. Con el bencinazo, los cambios en 40 horas, en indemnización por años de servicio. Hay un traspaso de los costos a la gente, y eso lo están viviendo las personas”, afirmó.