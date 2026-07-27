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Camila Vallejo acusa a Kast de una “gran estafa” por su promesa de seguridad PAÍS Imagen de Archivo

Camila Vallejo acusa a Kast de una “gran estafa” por su promesa de seguridad

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La exministra sostuvo que el Gobierno improvisó en su principal compromiso electoral. También cuestionó los cambios de gabinete y acusó al Ejecutivo de trasladar costos económicos a la clase trabajadora.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Camila Vallejo acusó al Gobierno de José Antonio Kast de haber cometido una “gran estafa” con su promesa de seguridad y sostuvo que su implementación ha estado marcada por la improvisación. La exministra también cuestionó el reemplazo de dos ministras por hombres que asumirán dos carteras y afirmó que la agenda económica del Ejecutivo traslada costos hacia la clase trabajadora.
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La exministra Camila Vallejo cuestionó la gestión del Presidente José Antonio Kast y acusó al Gobierno de haber convertido su promesa de reducir los homicidios en una “gran estafa”, al sostener que hasta ahora no ha cumplido su principal compromiso electoral.

En su primera entrevista desde que dejó La Moneda, concedida al pódcast Animales Políticos, la exvocera calificó a la administración como de “ultraderecha” y la vinculó con una agenda internacional compartida por Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro.

Vallejo afirmó que la seguridad operó como un “anzuelo” para captar votos, pero que su ejecución estuvo marcada por la improvisación. Según señaló, el Gobierno no ha conseguido concretar la reducción drástica de homicidios ofrecida durante la campaña.

Críticas al gabinete y la agenda económica

La exministra también cuestionó la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert y su reemplazo por hombres que asumirán dos carteras. A su juicio, la decisión constituyó un “ninguneo muy fuerte” hacia ambas exsecretarias de Estado.

Respecto de la Ley Miscelánea o el plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, Vallejo acusó al Gobierno de “poner una clase sobre la otra” y sostuvo que medidas relacionadas con combustibles, jornada laboral e indemnizaciones trasladan los costos hacia trabajadores y familias.

“Esto de que el costo lo pague la clase trabajadora para favorecer a los más ricos es el ejemplo más nítido de aquello. Con el bencinazo, los cambios en 40 horas, en indemnización por años de servicio. Hay un traspaso de los costos a la gente, y eso lo están viviendo las personas”, afirmó.

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