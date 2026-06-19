Kast respalda a la PDI por caso de menores migrantes: “ha realizado su labor como corresponde”

El Presidente José Antonio Kast respaldó este viernes a la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que la institución quedara bajo cuestionamientos por el ingreso irregular y masivo de menores haitianos, caso en que se han apuntado fallas en la verificación del vínculo familiar entre los niños y los adultos que los acompañaban, además de deficiencias en el registro.

Según consignó Emol, el Mandatario abordó el tema durante la ceremonia por el 93 aniversario de la PDI y la Cuenta Pública del director general Eduardo Cerna, actividad en la que participó junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Consultado por el rol de la institución para esclarecer el caso, Kast afirmó que la PDI “cumple una función muy importante de Arica Parinacota a Magallanes y Antártica chilena” y agregó: “Tengo la convicción total de que la Policía de Investigaciones ha realizado su labor como corresponde”.

El Presidente sostuvo que la indagatoria está ahora en manos del Ministerio Público y que el Gobierno convocó a distintas autoridades en una coordinación encabezada por la ministra María Jesús Wulf. Según dijo, cuentan con la colaboración de la policía para “hacer lo más importante, que es encontrar a los niños”.

Ante la pregunta de si estaba en duda su confianza en la PDI, Kast respondió: “Yo al menos no tengo ninguna duda del trabajo profesional, serio que realiza la institución de la Policía de Investigaciones”.