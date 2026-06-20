Vodanovic critica a Quiroz por nula disposición “a tomar en cuenta las críticas” a Ley Miscelánea

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó la nula disposición del gobierno a tomar en cuenta las críticas a su proyecto de Ley Miscelánea, informó este sábado La Tercera.

La senadora por la región del Maule además señaló que la suerte que correrá la votación general del proyecto dependerá de la respuesta que dé el gobierno del Presidente José Antonio Kast a la propuesta que hará la oposición.

“Vamos a entregar la propuesta cuando esté lista y vamos a ver lo que pasa”, señaló Vodanovic, quien agregó que, si esto se traduce en “un acto mecánico” del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para recibir la propuesta y luego guardarla “en un cajón”, el rechazo a la idea de legislar de parte del bloque opositor sería inminente.

Esta semana, el ministro Quiroz se reunió con senadores de la DC, el FA, la FREVS y el PC, pero no hubo ninguna reunión con miembros del PS.

“La disponibilidad a dialogar tiene que tener un sentido, y también la disposición de parte del gobierno a escuchar. El diálogo es algo bilateral. Y, hasta ahora, lo que hemos visto es la ausencia del ministro Quiroz en la Comisión de Hacienda. No participó del proceso de cerca de 50 audiencias, con distintos economistas y expertos. Era el espacio donde esperábamos hacer preguntas, confrontar opiniones de expertos y con la opinión política del ministro. Recién se abre el ministro en la última sesión del miércoles de la comisión (en la que aprobó la idea de legislar), donde señaló estar disponible a recibir propuestas y analizarlas”, criticó.

Frente a que es normal que los ministros se ausenten de algunas sesiones, aceptó que “todos tenemos una agenda compleja y quiero decirle que en la Comisión de Hacienda nos adecuamos a la celeridad de este proyecto, teniendo audiencias desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde varios días”.

“Otros días sesionando en paralelo a la sala, de manera tal que cuando es un proyecto de esta importancia, evidentemente el gobierno tiene que estar presente”, dijo.

“El proyecto es de iniciativa exclusiva del gobierno. Y por eso, la ausencia no solo del ministro Quiroz, también del ministro de la Segpres (José García), no hubo ni siquiera un subsecretario presente, da cuenta de que no había ninguna disposición a tomar en cuenta las críticas que se formularon transversalmente al proyecto”.

Sin mesa técnica

Previamente, el ministro Quiroz además descartó una mesa técnica o un grupo de negociación política y que la metodología sería recibir propuestas concretas.

“Yo lo que entiendo por recibir una propuesta, según lo que señaló el ministro Quiroz, en la única vez que compareció a la Comisión de Hacienda, al término de todas las exposiciones, es que él va a analizar propuestas serias que se le van a formular”, dijo la senadora.

“Yo creo que no se pueden hacer conversaciones, en general, en WhatsApp, ni siquiera conversaciones sociales, porque evidentemente la comunicación también tiene que ver con poder confrontar ideas, poder discutir puntos, sobre todo cuando son temas técnicos, pero que requieren de una visión política. Lo que pedimos era replicar la mesa que se formó para la reforma previsional, que resultó exitosa, donde, en paralelo, se iba haciendo una discusión del articulado y se iba votando ad referéndum para después poder aprobar las normas. Todavía hay un espacio para eso, en la discusión en particular.

En cuanto a la posibilidad de dialogar, la senadora respondió que “tal vez ahora se abre ese espacio”.

“Nosotros vamos a llevar estas propuestas y, al menos, en una reunión, esperamos poder hablar en detalle de cada una de las cosas que se están proponiendo”.

Cuando se aprobó el megaproyecto en la Comisión de Hacienda Vodanovic dijo “estar esperanzada”.

“Lo que pasa es que aquí se nos ha pedido mucho que creamos en algo, que tengamos fe, que producto de este proyecto va a haber crecimiento, pero la verdad es que, incluso, se ha hablado de una apuesta por parte del gobierno. Todos sabemos que en las apuestas se puede perder o ganar. El problema es que van a perder los chilenos y chilenas. Pedimos, por ejemplo, si se va a rebajar el impuesto de primera categoría, que haya una compensación. Lo mismo, si se rebajan las contribuciones y produce una falta de ingresos a los municipios, tienen que ser cubiertos. Esto no es inflexibilidad, es realismo. Esa es la conversación que no hemos podido tener”.

“Más que estar abierta al diálogo o no abierta al diálogo, aquí lo que ha habido es una imposibilidad de diálogo. Está demasiado manoseado el concepto de diálogo, nunca ha habido una invitación al diálogo por parte del gobierno. Ni siquiera una reunión ni prelegislativa ni durante la tramitación entre la oposición y el gobierno”, criticó.

Rechazo del PS

Asimismo, en vista de que el comité central del PS definiera el rechazo a la megarreforma, la legisladora destacó que “es el órgano representativo del PS”.

“Son más de 100 personas que aprobaron un voto político que yo propuse, que íbamos a rechazar la idea de legislar, si es que no había cambios al proyecto. Y no ha habido cambios al proyecto”.

“El presidente del PS, cuando inicia el comité central, da cuenta y hace propuestas. Y ese voto político lo propuse yo. Por los motivos que he señalado ya extensamente, no solo en esta entrevista, sino públicamente, sobre todo en la comisión, de que es un proyecto en el que no concordamos ni en la forma, de que vaya como un subterfugio de la reconstrucción, ni tampoco en que no hayamos tenido posibilidad de discutir los efectos de esta reforma o compensarla o remediarla”.

Finalmente, ante la consulta de que si el comité Socialismo Democrático -donde están, además del PS, los PPD, liberales- va a actuar unido, la senadora afirmó que “cada parlamentario tiene libertad”.

“Entiendo que también el PPD en su momento adoptó una decisión de la comisión política en orden a rechazar el proyecto, pero me parece que cada uno responde de acuerdo a lo que son sus convicciones”, concluyó.