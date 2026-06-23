RN acusa “matonaje político” de Republicanos y exige frenar ataques internos

La Comisión Política de Renovación Nacional elevó este martes el tono frente al Partido Republicano y emitió una declaración pública en la que denunció una serie de ataques dirigidos contra dirigentes y parlamentarios de la colectividad.

En el texto, RN manifestó su rechazo a lo que calificó como un trato “hostil y agresivo” proveniente de representantes republicanos, advirtiendo que este tipo de conductas resultan incompatibles con la convivencia entre partidos que forman parte de la misma coalición de apoyo al Gobierno.

“La Comisión Política de Renovación Nacional condena el trato hostil y agresivo que parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano han dirigido contra miembros de nuestro Partido”, señala la declaración.

La colectividad agregó que estas acciones “constituyen una afrenta a la unidad que Chile exige”, especialmente en momentos en que distintos sectores oficialistas han llamado a fortalecer la coordinación política para impulsar la agenda gubernamental.

RN aprovechó además de defender el actuar de sus representantes en el Congreso, destacando que las decisiones adoptadas por sus parlamentarios responden a criterios propios y no a presiones externas.

“Como mandata la Constitución y corresponde a nuestra vocación democrática, nuestros parlamentarios actúan con independencia y responsabilidad política en cada una de sus decisiones”, sostuvo el partido.

En la misma línea, enfatizó que las discusiones al interior de sus bancadas buscan contribuir al interés general y responder a los principios históricos de la colectividad. “Los diálogos en nuestras bancadas siempre se orientan a buscar el bien de Chile y a actuar según los principios que nos inspiran como colectividad”, añadió.

La declaración también incluyó una respuesta directa a las críticas recibidas desde sectores republicanos. “No nos intimidan las presiones externas ni las declaraciones destempladas”, afirmó RN, subrayando que no aceptará intentos por condicionar la actuación de sus legisladores.

Asimismo, la tienda encabezada por Andrea Balladares sostuvo que la libertad de acción de sus parlamentarios constituye un elemento esencial del sistema democrático. “No vamos a aceptar que se intente coartar la libertad de nuestros parlamentarios, que es la base de una democracia sana y madura”, señaló.

Finalmente, Renovación Nacional hizo un llamado al Partido Republicano para que marque distancia de este tipo de episodios y contribuya a evitar que la tensión siga escalando entre ambas colectividades.

“Abogamos por que este tipo de agresiones sean cortadas de raíz y para que el Partido Republicano dé señales claras de que este tipo de matonaje político no es aceptable”, concluyó la declaración.