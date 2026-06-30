Quiebre oficialista en Senado: acusación constitucional contra Grau cae por división en la derecha

El Senado cerró este martes, sin sorpresas en el desenlace pero con abundante ruido político, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio), tras rechazar los cuatro capítulos del libelo en una votación que dejó en evidencia el principal factor de su caída: la falta de cohesión en la derecha y la centroderecha.

La ofensiva —impulsada por diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario— apuntaba a supuestas infracciones al principio de probidad, inconsistencias en proyecciones fiscales, subestimación de la deuda pública y eventuales fallas en la coordinación del programa financiero del Estado. Ninguno de esos capítulos logró mayoría en la Sala.

El resultado fue contundente. El Capítulo 1 obtuvo 25 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones; el Capítulo 2, 32 en contra, 9 a favor y 2 abstenciones; el Capítulo 3, 26 en contra, 16 a favor y 3 abstenciones; y el Capítulo 4, 33 en contra, 10 a favor y 2 abstenciones. Con ello, Grau evitó la sanción de inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos.

La fractura que definió el desenlace

Más que una derrota numérica, el rechazo evidenció una derecha sin alineamiento. Republicanos y libertarios sostuvieron el libelo como bloque más consistente, pero en Chile Vamos el cuadro fue distinto: apoyos parciales, rechazos, abstenciones e inhabilidades terminaron desarmando cualquier mayoría potencial.

En RN y la UDI, senadores cuestionaron la solidez jurídica de la acusación, mientras otros optaron por respaldarla total o parcialmente. Evópoli sumó una baja clave: el senador Luciano Cruz-Coke se inhabilitó, reduciendo aún más el margen opositor.

A ello se sumaron ausencias con impacto político, como la del senador Manuel José Ossandón (RN), quien no participó de la sesión pero dejó por escrito que habría votado en contra al no ver una infracción constitucional.

Votos cruzados y posiciones dispares

La votación dejó una serie de definiciones individuales que grafican la dispersión del bloque opositor.

En la derecha, el senador Carlos Kuschel (RN) respaldó la acusación en los cuatro capítulos, sosteniendo que se infringieron normas de administración financiera del Estado. En la misma línea, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) defendió el libelo, acusando “maquillaje” de cifras y falta de transparencia.

El senador Cristián Vial (ind. republicano), en tanto, adoptó una postura intermedia: apoyó los capítulos 1 y 3, y rechazó los otros dos, argumentando que la acusación distraía del debate de fondo, aunque validaba parte de los cuestionamientos.

El senador independiente Rodolfo Carter, integrante de la bancada del Partido Republicano e Independientes, también marcó distancia del libelo al rechazar dos de sus capítulos. En concreto, votó en contra de los capítulos 2 y 4, sumándose a las expresiones de voto dividido dentro del bloque opositor.

El senador Andrés Longton (RN) y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), votaron en contra del libelo, advirtiendo que una mala gestión no equivale necesariamente a una infracción constitucional. En la misma línea se movieron Andrea Balladares (RN) y otros parlamentarios de Chile Vamos que no encontraron mérito suficiente en el estándar jurídico exigido.

Desde la oposición coincidieron en el rechazo Matías Walker (ind.), Alejandra Sepúlveda (ind.), Pedro Araya (PPD), Gastón Saavedra (PS), Paulina Vodanovic (PS), Beatriz Sánchez (FA), Fabiola Campillai (ind.) y Yasna Provoste (DC), entre otros, quienes apuntaron a un uso político del mecanismo y a la ausencia de hechos constitutivos de infracción constitucional.

Defensa: diferencias técnicas, no faltas legales

En representación de Nicolás Grau, el abogado Patricio Zapata sostuvo que los cuestionamientos correspondían a diferencias metodológicas en proyecciones fiscales y no a infracciones a la Constitución o la ley. Añadió que organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo respaldan que las discrepancias observadas responden a criterios de estimación, no a errores ni ocultamientos. La defensa insistió además en que la acusación se apoyaba en interpretaciones políticas de la gestión fiscal más que en hechos jurídicamente atribuibles al exministro.

Sesión cruzada por inhabilidades y gestos políticos

La jornada en Valparaíso estuvo marcada por formalidades reglamentarias, intervenciones extensas y episodios de alta carga política. Incluso antes de la votación, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) cuestionó la eventual participación del senador Vlado Mirosevic (PL), quien finalmente decidió inhabilitarse para evitar que su voto fuera utilizado como argumento político.

También se inhabilitó la senadora Claudia Pascual (PC), por parentesco con el acusado, aunque igualmente intervino en contra del libelo.

Con el rechazo de los cuatro capítulos, la acusación constitucional contra Nicolás Grau se convirtió en la novena iniciativa de este tipo que fracasa contra ministros del gobierno de Gabriel Boric. El resultado no solo cerró el caso, sino que reabrió el debate sobre el uso del mecanismo y dejó una conclusión incómoda para sus impulsores: la incapacidad de la derecha de actuar como bloque coherente en una votación clave