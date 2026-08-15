Ximena Lincolao en el ojo del Huracán (de nuevo)

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¡Hola! Ya estamos en la mitad del mes y comenzó el último tercio del invierno. Como dice el dicho, “hay que pasar agosto”. Entre el frío y la lluvia, ¡más cierto que nunca!

Vamos a lo nuestro: Cuando tenía 12 años, allá en Bogotá, en los tumultuosos años ’80, una prima vivió unos días en mi casa. Cuando se fue olvidó un cassette en que escuché por primera vez las voces de Fito Páez y Soda Stéreo. Así conocí el rock en español, y nunca más nos separamos. Todo esto lo cuento porque mañana sábado se celebra el Día del Rock Chileno en la Plaza de Armas de Tiltil, con Fernando Milagros como gran invitado. También se celebra en la Sala Metrónomo de Recoleta, donde estarán Paco Miranda, Amanitas, I.O, Paulina Pérez y Trama, Metrajazz, Manul, Cristóbal Briceño y El Grupo Crisis. ¡Imperdible!

A los fanáticos del cine les recomiendo el Ciclo de Gus van Sant en Centro Arte Alameda. Este sábado será el turno de una que vi una y mil veces en el cable: Good Will Hunting (1997), el clásico protagonizado por dos tremendos actores, Matt Damon y Robin Williams, sobre un joven superdotado de la clase obrera de Boston y su analista. La escena en que la biblioteca pública vence a la universidad de élite es una de mis favoritas.



Y como Santiago no es Chile, a los amigos de Concepción les recomiendo ver la obra de María Gracia Omegna, que se presenta el próximo jueves en Teatro Biobío: Las cosas extraordinarias, el fenómeno teatral de Broadway sobre un tema que nunca está demás: nuestra salud mental. A muchos, la terapia nos ha salvado, en mi caso, gracias al PRAIS. ¡Un saludo a mi psicóloga, Claudia! ¡Eres lo más!

Además, en esta edición: el reclamo de diputados por los Fondos de Cultura, el nuevo premio a Mon Laferte, y los “ingenieros gigantes” que moldearon nuestros océanos.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera, de Cita de Libros, al escritor argentino Aldo Pravia, por su libro dedicado al escritor y dibujante italiano Hugo Pratt.

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BECAR Y PRECARIZAR

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de haber anunciado cambios en las Becas Chile. Uno de los puntos de conflicto son los becarios que no regresan tras sus estudios en el extranjero.

Históricamente, la comunidad científica ha mostrado su disconformidad con este instrumento . Muchos dicen que el problema es que, tras especializarse fuera de Chile, los investigadores vuelven al país para trabajar en empleos mal pagados y a honorarios, sin poder desarrollarse plenamente.

. Muchos dicen que el problema es que, tras especializarse fuera de Chile, los investigadores vuelven al país para trabajar en empleos mal pagados y a honorarios, sin poder desarrollarse plenamente. De hecho, Jorge Babul , expresidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile y uno de los pesos pesados del mundo de la ciencia en Chile, señaló en una columna publicada en El Mostrador durante el fin de semana que “ no basta con pedirle a los becarios que regresen. El país debe generar las condiciones para que ese retorno tenga sentido “.

, expresidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile y uno de los pesos pesados del mundo de la ciencia en Chile, señaló en una durante el fin de semana que “ “. Para enfrentar este tema, actualmente la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICH)está realizando una encuesta entre los científicos para proponer mejoras al sistema.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

2

RECLAMO DE DIPUTADOS AL MINISTERIO POR FONDOS DE CULTURA

La polémica por los Fondos de Cultura vivió un nuevo capítulo esta semana. Resulta que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados ofició al ministerio dirigido por Francisco Undurraga, luego de un reclamo hecho por la Unión Nacional de Artistas (UNA).

A la UNA le preocupa, entre otros, lo que califica de “censura previa” en la postulación a las convocatorias , que impediría tocar temas como el sexo. Lo notable es que a favor de la iniciativa votaron incluso diputados del oficialismo.

, que impediría tocar temas como el sexo. Lo notable es que a favor de la iniciativa votaron incluso diputados del oficialismo. “Lo que nos preocupa, esencialmente, es que esta discriminación esté en en el proceso de admisibilidad, en el proceso de admisibilidad formal, es decir, mientras se verifica correcto domicilio, pertinencia del fondo, la disciplina, etcétera, se haga una evaluación de carácter subjetiva de las características que pudiera tener la obra, si es que incurre en esta causal de extrema violencia o de contenido pornográfico”, coincidió el diputado Ignacio Achurra.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

EL CHILENO EXILIADO QUE PONÍA BOMBAS



Como hijo del destierro, mi enganche con esta película sobre un joven chileno exiliado en Italia fue inmediato: este jueves tuvo su estreno mundial Il cileno, de Sergio Castro–San Martín, nada menos que en el 79° Festival de Cine de Locarno, en Suiza, en la sección Piazza Grande.

La película transcurre en 1976 cuando, en medio de protestas mineras, un joven militante experto en la fabricación de explosivos es sacado del país en calidad de exiliado. Su nombre es Aldo, quien forzadamente cambia su hogar, mujer e hijo recién nacido para sobrevivir realizando trabajos de poca monta en Torino.

experto en la fabricación de explosivos es sacado del país en calidad de exiliado. Su nombre es Aldo, quien forzadamente cambia su hogar, mujer e hijo recién nacido para sobrevivir realizando trabajos de poca monta en Torino. Conversé con el director sobre la cinta, inspirada en el libro Aldo Marín, carne de cañón, de Juan Cristóbal Guarello , que cuenta la historia de un joven socialista que murió poniendo una bomba en Turín, en 1977.

, que cuenta la historia de un joven socialista que murió poniendo una bomba en Turín, en 1977. Esta cinta “habla sobre todo de personas que han perdido su lugar en el mundo y que están tratando de encontrarlo nuevamente. Y esa es una experiencia que, lamentablemente, sigue siendo muy actual”, fue una de las cosas que me dijo su director.

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4

PREMIO A MON LAFERTE

Esta semana se anunció que Mon Laferte recibirá el Premio de Justicia Social en la 39.ª edición anual de los Hispanic Heritage Awards, que se llevará a cabo el 10 de septiembre en el Orchestra Hall de Minneapolis, según informó la revista Billboard.

La cantante chilena será reconocida por utilizar su arte, su música y sus plataformas para impulsar conversaciones sobre los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social en América Latina y el mundo.

para impulsar conversaciones sobre los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social en América Latina y el mundo. “Me siento increíblemente honrada. Nunca imaginé que llegaría un momento en mi vida o en mi carrera en el que se reconocería mi labor de llevar a cabo los proyectos que realmente me importan ”, dijo Laferte en un comunicado.

”, dijo Laferte en un comunicado. “Creo que una de las mayores fortalezas de la comunidad latina es nuestra capacidad para crear vínculos, acogernos mutuamente y cuidarnos los unos a los otros, estemos donde estemos. Saber que mi trabajo puede contribuir a ese sentido de comunidad, generar un impacto significativo e inspirar a los demás es profundamente gratificante”.

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SINFÓNICA APASIONADA

El director Rodolfo Fischer estará la próxima semana dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional, con el concierto Appassionato.

El programa incluye a Georges Bizet y Rodion Shchedrin (Carmen – Suite) y a Serge Prokofiev, con la Sinfonía n.°5 en si bemol mayor, op. 100.

Puedes comprar los boletos AQUÍ.

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ESCRITOR INÉDITO PERDIÓ US$2 MILLONES

Un joven escritor nigeriano fue protagonista de uno de los ascensos y caídas más vertiginosas de la literatura, luego de un millonario contrato por una novela inédita que quedó en nada, tras acusaciones de usar inteligencia artificial para escribir el texto.

Se trata de Jerry Adedayo Falade, un estudiante nigeriano de posgrado en la Universidad Metodista del Sur, Dallas, Texas , Estados Unidos, que ha negado las críticas y asegura que lo discriminan por ser negro.

, Estados Unidos, que ha negado las críticas y asegura que lo discriminan por ser negro. Según cuenta The Guardian, la novela en cuestión, Call Me, I’ll Hide The Body, iba a ser publicada en 2028, y también destaca que son varios los autores que han sido víctimas de acusaciones similares.

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INGENIEROS GIGANTES

Los gigantes del océano —desde los artrópodos del Cámbrico, hace más de 500 millones de años, hasta la ballena azul, que alcanza los 30 metros de longitud— no fueron únicamente un resultado de la evolución, también contribuyeron a transformar el ambiente marino, influyendo en la evolución de numerosas especies.

Esa es la principal conclusión del estudio “Gigantes del océano a lo largo del tiempo: evolución y ecología entrelazadas” , publicado en la revista Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics por las investigadoras Catalina Pimiento, de la Universidad de Zurich (Suiza); Dirley Cortés, de la Universidad McGill (Canadá); y Ana Valenzuela-Toro, paleontóloga de Ciahn Atacama.

, publicado en la revista por las investigadoras Catalina Pimiento, de la Universidad de Zurich (Suiza); Dirley Cortés, de la Universidad McGill (Canadá); y Ana Valenzuela-Toro, paleontóloga de Ciahn Atacama. El trabajo sintetiza décadas de evidencia fósil y biológica para reconstruir más de 500 millones de años de historia marina, demostrando que la aparición de animales de gran tamaño modificó profundamente el funcionamiento de los océanos.

para reconstruir más de 500 millones de años de historia marina, demostrando que la aparición de animales de gran tamaño modificó profundamente el funcionamiento de los océanos. “Durante mucho tiempo entendimos a los gigantes marinos como una consecuencia de la evolución. Este estudio muestra que, una vez que evolucionaron, transformaron los ecosistemas donde vivían y generaron nuevas presiones ecológicas que influyeron en la evolución de otras especies”, explica Valenzuela-Toro.

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8

CARACOLES ANTÁRTICOS

La historia de la biodiversidad no siempre ha sido como la conocemos hoy. Durante millones de años, las especies han colonizado nuevos territorios, han quedado aisladas y se han diferenciado mediante formas de desplazamiento a menudo inesperadas.

Ese sería el caso de pequeños caracoles antárticos y subantárticos que, pese a no tener larvas nadadoras de vida libre, habrían atravesado grandes extensiones del océano Austral sobre macroalgas como el cochayuyo . Al desprenderse de las rocas, estas pueden seguir las corrientes llevando caracoles adultos, juveniles o sus masas de huevos.

. Al desprenderse de las rocas, estas pueden seguir las corrientes llevando caracoles adultos, juveniles o sus masas de huevos. El estudio, titulado”Tracing the origins of Antarctic periwinkles: an integrative morphological–molecular perspective on Laevilacunaria evolution y publicado en la revista Proceedings of the Royal Society”, buscó comprender por qué dos géneros estrechamente emparentados de caracoles, como Laevilitorina y Laevilacunaria, habrían presentado distribuciones y riqueza de especies tan diferentes pese a compartir ciclos de vida y hábitats similares.

pese a compartir ciclos de vida y hábitats similares. El trabajo fue liderado por Sebastián Rosenfeld, investigador del Laboratorio de Ecología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, del Instituto Milenio BASE y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

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EL CÓMIC COMO PUERTA DE ENTRADA A LA LECTURA

Desde su casa en San Fernando, Argentina, el investigador, coleccionista de cómic y escritor, Aldo Pravia, conversó con Álvaro Mera, de Cita de Libros, sobre el comic y otras yerbas.

El punto de partida fue su libro dedicado al escritor y dibujante italiano Hugo Pratt . Según explicó, la investigación fue posible gracias a la perseverancia, la suerte y al apoyo de personas cercanas al creador de Corto Maltés.

. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la perseverancia, la suerte y al apoyo de personas cercanas al creador de Corto Maltés. “La investigación para este libro fue fruto de la perseverancia, de la suerte y de grandes amigos que conocí. Me abrieron sus archivos, sus memorias”, señaló.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

CONCURSO DE PINTURA EN LIMARÍ

El tradicional certamen de artes visuales “La Perla del Limarí”, de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, conmemora sus 10 años invitando a los creadores de toda la Región de Coquimbo a participar en un concurso pictórico sobre la identidad y las transformaciones del territorio a través de las artes plásticas. Las postulaciones vencen el 1 de septiembre.

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TEATRO EN VALPARAÍSO

La obra Más Allá… un espectáculo de ciencia ficción realizado con inteligencia artesanal, dirigido por Ingrid Flores Moncada, Premio Nacional de Artes Escénicas Presidente de la República 2023, estará desde la próxima semana en Valparaíso.

La obra tendrá su estreno el próximo jueves 20 de agosto, a las 19:00 horas, en el Centro Comunitario Las Cañas, con funciones gratuitas hasta el 23 de agosto.

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FESTIVAL MUSICAL EN TALCA

Un encuentro alrededor de la música, con charlas, feria y bandas en vivo se realizará el próximo 27, 28 y 29 de agosto en Talca.

La programación contempla la presentación de la cantautora nacional Javiera Electra y un encuentro sobre periodismo musical con Santi Carrillo, director de la emblemática revista española Rockdelux, y la destacada periodista musical chilena Marisol García.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!