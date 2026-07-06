PS marca distancia del PC por megarreforma: “No da lugar a una propuesta y se afirma en el rechazo”

El jefe del comité de senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, reconoció este lunes que existen diferencias al interior de la oposición respecto a la discusión de la megarreforma y apuntó directamente al Partido Comunista, al que acusó de mantener una postura de rechazo sin presentar alternativas.

Antes de participar en la reunión de los partidos opositores, instancia en la que se busca consensuar indicaciones conjuntas al proyecto, Castro señaló que “estamos en proceso en las próximas horas de llegar a un punto de común mínimo denominador” entre las distintas fuerzas políticas.

Consultado por las diferencias entre el Socialismo Democrático y el Comité Unido —integrado por el PC, la DC, el Frente Amplio, la FRVS e independientes—, el senador sostuvo que “lo que nos llama la atención es que permanentemente el Partido Comunista no da lugar a una propuesta, más bien se asevera y se afirma en el rechazo”.

En esa línea, agregó que “nosotros también concordamos que hay muchos aspectos rechazables, pero de ahí a no proponer un camino, no nos parece que sea el modo”. Añadió que el Socialismo Democrático sí ha elaborado propuestas y manifestó que espera “la generosidad de todos para que concordemos ahora, aquí, todas las enmiendas suficientes de proponer, y aquellas que no es posible y que van a ser rechazadas”.

Respecto de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional si la iniciativa avanza sin modificaciones relevantes, Castro sostuvo que esa opción sigue sobre la mesa.

“Nosotros hemos dicho que recurrir al TC cabría solo si no hubiese enmienda alguna a estos aspectos, como la invariabilidad, o fueran muy superficiales. Obviamente, si hay, al revés, enmiendas que se recojan, quedaría en suspenso”, afirmó.

El parlamentario precisó que esa alternativa “es una convicción que está flotando aún dentro del Partido Socialista o que es perfectamente posible, dependiendo del derrotero que pasen estos días”.

Tras finalizar la reunión, Castro informó que el Socialismo Democrático sostendrá un encuentro este lunes, a las 13:30 horas, en el ex Congreso Nacional de Santiago, para fijar una posición común sobre la megarreforma, esta vez sin la participación del Comité Unido.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, desestimó que las diferencias representen un problema para la oposición. “Hay que normalizar, no solo somos dos comités, sino somos seis, siete partidos políticos distintos uno del otro, con un amplio espacio de coincidencia, pero también con identidades propias. Y eso es una riqueza, una virtud y no un defecto”, afirmó.

Además, aseguró que “vamos a tener puntos de coincidencia que van a ser importantes y van a ser un aporte al debate” y, al ser consultado por las críticas de Castro, respondió que “no tengo la información que tiene él”. No obstante, adelantó que el PC “va a presentar propuestas, tanto para que el proyecto de verdad contribuya y resguarde los intereses alcanzados por los trabajadores y los derechos sociales en particular”.