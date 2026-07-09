Comisión del Senado despacha capítulo laboral de la Ley Miscelánea con amplio respaldo opositor

Con un amplio respaldo de parlamentarios oficialistas y de oposición, la Comisión de Trabajo del Senado despachó este miércoles el capítulo laboral de la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional, dejando la iniciativa lista para ser revisada por la Comisión de Hacienda antes de su votación en la Sala, prevista para la próxima semana.

Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la sesión estuvo relacionado con la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), luego de que el Ejecutivo modificara su propuesta inicial.

El proyecto original contemplaba eliminar el beneficio, mientras que posteriormente Hacienda propuso reducirlo al 0,5% de la planilla anual de remuneraciones de las empresas. Sin embargo, tras las negociaciones, el ministro Jorge Quiroz presentó una nueva indicación que fijó el porcentaje en 0,7%, fórmula que fue aprobada por unanimidad por los cinco integrantes de la comisión: Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Andrea Balladares (RN), Arturo Squella (Republicanos), Gastón Saavedra (PS) y Daniel Núñez (PC).

La nueva normativa mantiene la posibilidad de descontar gastos de capacitación, aunque redefine las actividades que podrán acceder al beneficio. Quedarán excluidas aquellas de carácter principalmente recreativo o de integración que no desarrollen competencias laborales verificables, así como las capacitaciones basadas únicamente en autoinstrucción sin participación efectiva de un relator, tutor o facilitador.

Asimismo, el proyecto establece topes diferenciados para el financiamiento según el nivel de remuneraciones de los trabajadores, privilegiando el acceso al beneficio para quienes perciben menores ingresos.

La iniciativa también incorpora la obligación de realizar una evaluación externa del sistema de capacitación laboral tres años después de la entrada en vigencia de la ley. Ese informe deberá analizar la calidad y pertinencia de las capacitaciones, su impacto sobre la empleabilidad y productividad de los trabajadores, además de la cobertura alcanzada entre las empresas de menor tamaño.

Junto con ello, se establece que las leyes de Presupuestos de 2027, 2028 y 2029 deberán contemplar un aporte fiscal adicional de $10 mil millones destinados a financiar acciones de capacitación.

Durante la sesión, la comisión también despachó las normas sobre el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público. En esa materia se aprobaron modificaciones al procedimiento disciplinario, manteniendo las sanciones contempladas en el proyecto, pero reforzando expresamente las garantías del debido proceso durante las investigaciones administrativas.

Tras finalizar la sesión, el presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), destacó el amplio nivel de consenso alcanzado durante la tramitación.

“Hemos logrado sacar prácticamente todas las votaciones de la Comisión de Trabajo por unanimidad. Queremos agradecer particularmente que el Gobierno haya repuesto la partida del Sence (…) y eso ha permitido habilitar una serie de acuerdos y votaciones que han tenido el fruto que hemos visto esta tarde”, afirmó.

El senador también valoró el respaldo entregado por parlamentarios de oposición. “Esta ley de Reconstrucción está saliendo con mucho acuerdo. Quiero valorar también el trabajo del senador Saavedra, incluso los votos del senador Núñez, que se han sumado a este proyecto precisamente por la voluntad de diálogo que ha mostrado el Gobierno, el ministro Quiroz y los integrantes de la comisión”, señaló.

Finalmente, Cruz-Coke sostuvo que el resultado de la votación anticipa un escenario favorable para la discusión de la próxima semana en la Sala del Senado.

“Espero que sea un adelanto de lo que vamos a vivir la próxima semana. Este es un proyecto necesario para Chile para ponerlo en marcha, precisamente en materia laboral. Hoy tenemos una emergencia laboral y una cesantía que lleva 40 meses por sobre el 8%. La voluntad de votar prácticamente todos los artículos por unanimidad demuestra que una parte también de la oposición está comprendiendo la importancia de sumarse a esta gran reforma, de sumarse a este acuerdo que nos va a permitir sacar al país adelante”, concluyó.