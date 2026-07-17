Gobernador Orrego alerta por anegamientos y cuestiona falta de recursos regionales para emergencia

El sistema frontal mantiene bajo presión a la Región Metropolitana, donde las precipitaciones ya acumulan cerca de 90 milímetros y podrían sumar otros 50, según advirtió el gobernador Claudio Orrego.

La autoridad entregó un balance durante una inspección al canal Santa Marta, en Camino a Melipilla, junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange. En el lugar confirmó anegamientos de calles y colapsos del alcantarillado en distintos sectores de la capital.

“Esto no ha terminado”, sostuvo Orrego, al señalar que la resistencia de la ciudad dependerá de la intensidad y distribución de las lluvias durante las próximas horas.

Aún no podemos bajar los brazos. Los pronósticos dicen que todavía quedan 60mm entre la noche de hoy y mañana. Santiago ha resistido. Hemos recorrido la RM monitoreando distintos sectores críticos y podemos determinar que nuestras obras funcionan. No es suficiente, pero gracias… — Claudio Orrego L. (@Orrego) July 18, 2026

En paralelo, durante esta jornada, en una entrevista con T13, el gobernador indicó que las situaciones más complejas se concentran en Talagante y Cerrillos. Según detalló, unas 1.500 personas fueron evacuadas, aunque algunos residentes se negaron a abandonar sus viviendas por temor al robo de sus pertenencias.

Orrego explicó que las autoridades pueden disponer transporte y albergues, pero no obligar a las familias a evacuar. Agregó que parte de la resistencia se observa entre personas migrantes que no conocen los efectos de los grandes temporales registrados en Santiago en 1982, 1993 y 1997.

También reportó problemas en Huechuraba, Lo Barnechea, Lo Espejo, El Bosque y San Ramón, donde se han registrado calles inundadas y agua próxima a ingresar a viviendas.

Pese al volumen de precipitaciones, valoró que la nieve esté cayendo desde San Gabriel hacia la cordillera y sobre la curva 15 del camino a Farellones. A su juicio, la baja de la isoterma disminuye el riesgo de activación de quebradas en la zona alta de la capital.

“Una cosa es flexibilizar la aplicación de los recursos…”

El gobernador también cuestionó la disponibilidad de recursos para enfrentar la emergencia. Corrigió al Presidente José Antonio Kast y afirmó que la reserva regional corresponde al 3% del presupuesto, no al 2%, pero sostuvo que esos fondos fueron retirados de los gobiernos regionales a comienzos de año.

“Una cosa es flexibilizar la aplicación de los recursos, otra distinta es tener los recursos”, afirmó Orrego, quien pidió al Ministerio de Hacienda reforzar el financiamiento para que las administraciones regionales puedan responder ante la emergencia.