Temporal golpea al país: deja cuatro fallecidos, casi 100 damnificados y 476 mil hogares sin luz

El número de fallecidos por el sistema frontal aumentó a cuatro, luego de confirmarse una nueva víctima en la Región de Valparaíso. Las autoridades informaron que el procedimiento aún está en desarrollo y no entregaron mayores antecedentes sobre las circunstancias del deceso.

El balance nacional registra además 99 personas damnificadas y 673 albergadas, concentradas principalmente en la Región Metropolitana debido a las evacuaciones preventivas realizadas en asentamientos precarios. Otras 2.521 personas permanecen aisladas, en su mayoría en la Región de Coquimbo, por crecidas de cauces y esteros.

La afectación habitacional alcanza casi 1.500 viviendas: 525 se encuentran en evaluación, 961 presentan daños menores, 13 tienen daños mayores y seis quedaron destruidas. La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, advirtió que las cifras podrían variar a medida que los equipos municipales accedan a las localidades afectadas.

Hasta las 21:00 horas de este viernes, 476.884 clientes permanecían sin suministro eléctrico. La Región de Valparaíso concentraba la mayor afectación, con 228.310 hogares sin luz, seguida por La Araucanía, con 66.589; la Región Metropolitana, con 66.532, y Coquimbo, con 46.672.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que el país continúa enfrentando un escenario complejo y llamó a evitar desplazamientos innecesarios, no exponerse a riesgos y mantenerse informado por canales oficiales. “Enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes”, advirtió.

Una de las situaciones más críticas se desarrolló en la Región de Valparaíso. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol, en Quilpué, por el desborde del estero que atraviesa la comuna. También dispuso la evacuación del condominio La Hacienda, en La Cruz, debido a un aluvión, y activó mensajería SAE en Petorca y La Ligua ante la crecida del río Petorca.

En la misma región, 185.839 clientes permanecían sin electricidad. Las autoridades restringieron el tránsito cerca del estero Marga Marga y cerraron preventivamente el borde costero de Viña del Mar por las marejadas. En Santa Julia, al menos seis postes se desplomaron por el viento, mientras en Quilpué había personas albergadas tras una evacuación preventiva por riesgo de remoción en masa.

Zona costera del Biobío afectada

Biobío también enfrentó daños de consideración. En la zona costera se registraron ráfagas superiores a 170 kilómetros por hora y precipitaciones que llegaron a un promedio de 200 milímetros en las provincias de la región. En Penco, las marejadas y el viento afectaron viviendas, comercios e infraestructura; en Cerro Verde, una docena de casas sufrió pérdida total, mientras el municipio contabilizaba más de 80 inmuebles afectados.

El balance regional incluyó una persona fallecida mientras realizaba labores de despeje en la Ruta Nahuelbuta. Tomé registró viviendas destruidas y decenas con daños; Arauco reportó 77 casas afectadas por anegamientos e inundaciones; y en Curanilahue las crecidas de los ríos Curanilahue y Rana, además del estero Plegarias, obligaron a evacuar sectores cercanos.

En Coquimbo, el viento provocó la caída de una grúa sobre viviendas y voladuras de techumbres. En Los Vilos, 154 personas quedaron aisladas tras la activación de la quebrada Los Maitenes y el colapso del badén que conecta esa localidad con Cerro Blanco. El gobernador regional, Cristóbal Juliá, advirtió que el temporal todavía podía transformarse en “el evento del siglo”, mientras las precipitaciones se intensificaban en Los Vilos y Salamanca.

La Región Metropolitana, en tanto, enfrentó anegamientos, cortes de electricidad y evacuaciones preventivas. En Talagante, más de 200 personas fueron trasladadas desde el campamento Ribera del Río ante el riesgo de desborde del Mapocho. En Cerro Navia, una persona falleció tras entrar en contacto con un paradero metálico energizado por un cable eléctrico expuesto, mientras en Cerrillos cerca de 600 personas comenzaron a ser evacuadas por riesgo de remoción en masa.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, señaló que entre este viernes y la mañana del sábado se evaluaría una eventual extensión de la suspensión de clases para la próxima semana. La medida preventiva vigente durante la jornada abarcó desde Atacama hasta La Araucanía, y su continuidad dependerá de la evolución de las lluvias y de las decisiones adoptadas en la mesa técnica de Senapred.

Ante la magnitud de la emergencia, el Presidente José Antonio Kast destacó la coordinación entre las autoridades y confirmó que los gobiernos regionales podrán anticipar el uso del 2 % de sus presupuestos para atender las zonas afectadas. El Mandatario no descartó ampliar los recursos si ese monto resulta insuficiente y apuntó a posibles transferencias mediante el bolsillo electrónico, sobre la base de los informes de Senapred y la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El foco permanece en la evolución de las precipitaciones y de los cauces. Para las últimas horas del viernes estaban previstas tormentas eléctricas en Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins, mientras los organismos de emergencia mantenían evacuaciones, restricciones de tránsito y monitoreo de las zonas expuestas a desbordes, aluviones y remociones en masa.