Ejército despliega en Ovalle su hospital modular de campaña tras daños en el recinto provincial

Las intensas lluvias a raíz del sistema frontal dejaron al Hospital de Ovalle con cinco de sus siete pabellones inutilizados, lo que llevó a los ministerios de Salud y Defensa, junto con el Ejército de Chile, a activar el despliegue del Hospital Modular de Campaña. Durante la mañana de este domingo, autoridades de ambas carteras y el Alto Mando del Ejército supervisaron el traslado de la infraestructura hacia la comuna, con el fin de apoyar al recinto asistencial.

La medida busca mantener la continuidad de la atención y reforzar la capacidad de respuesta del hospital tras las afectaciones provocadas por las precipitaciones. El recinto móvil castrense está compuesto por nueve módulos, de los cuales ocho corresponden a áreas clínicas y uno a apoyo logístico, y operará en un costado del hospital.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, agradeció “la disposición del Ejército de Chile y la rápida respuesta para poner a disposición el Hospital Modular de Campaña, que permitirá apoyar al Hospital de Ovalle, tras la inhabilitación de cinco de sus siete pabellones producto de las intensas lluvias en la región. Este apoyo será fundamental para entregar seguridad y dar continuidad a la atención de nuestros pacientes en la comuna”.

Tras despedir la segunda columna de vehículos del Ejército que trasladó una parte de las instalaciones móviles hasta Ovalle, el subsecretario Montt informó que, además del despliegue en esa localidad, se están evaluando nuevos destinos para el Hospital Modular de Campaña y para carpas multipropósito de la institución castrense, con el propósito de cubrir las necesidades médicas generadas por las fuertes lluvias.

“Estamos analizando con Defensa y el Ejército la disponibilidad y el traslado de carpas multipropósito a las zonas afectadas, fundamentalmente Coquimbo y Atacama, para dar apoyo sobre todo en la campaña de vacunación a los albergados (…) En esto el Ejército es fundamental y solo queremos decir que estamos muy agradecidos”, sostuvo Montt.

“El Ejército de Chile tiene sus capacidades a disposición de esta emergencia. Tras la afectación del Hospital de Ovalle, desplegamos nuestro Hospital Modular de Campaña para recuperar capacidad quirúrgica y apoyar la continuidad de la atención de salud”, mencionó el comandante de la División de Salud del Ejército, general de Brigada Francisco Silva.