Diputada Ossandón (RN) y rol del PDG para aprobar Ley Miscelánea: “Me parece bien impresentable”

La diputada de Renovación Nacional por la Región Metropolitana, Ximena Ossandón, criticó la negociación entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG) en la antesala de la votación de la Ley Miscelánea, cuestionando que el respaldo al proyecto se vincule con el avance de otra iniciativa legislativa.

La también llamada megarreforma regresó a la Cámara de Diputados para su votación definitiva y, de ser aprobada, quedará lista para convertirse en ley. En caso contrario, el proyecto deberá pasar a una comisión mixta. En ese escenario, los 13 diputados del PDG aparecen como votos clave para inclinar el resultado.

En conversación con Al Pan Pan, de El Mostrador, Ossandón fue consultada por la decisión del Ejecutivo de otorgar discusión inmediata al proyecto impulsado por el PDG que busca rebajar el IVA a los pañales y medicamentos.

“Es una decisión del Gobierno que ha sido incluso criticada por mucha gente de la oposición. A mí me parece que es bien impresentable, dada la situación que estamos viviendo como país, económica, seguridad, salud, educación, etcétera, teniendo un mismo y compartiendo un mismo diagnóstico, que estemos dispuestos a negociar el voto por un proyecto”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que esa negociación responde a la necesidad del Partido de la Gente de instalar una agenda distinta a la controversia que enfrenta con el Servicio Electoral.

“Quiere decir que si ese proyecto está, mi convencimiento de poner a Chile de pie no está, sino que estoy solo llevando agua a mi molino, en este caso el molino del PDG, que hoy día necesita urgente instalar una agenda que hable de este tema y no del problema que ellos están viviendo en el Servel. En el fondo, de alguna forma es un escapismo para mi gusto”, señaló.

Ossandón reconoció que existen aspectos de la Ley Miscelánea con los que no coincide plenamente, como la exención de contribuciones para determinados contribuyentes, aunque defendió la necesidad de privilegiar el avance de iniciativas que considera relevantes para el país.

“Yo también hubiera hecho algunas cosas en contra. A mí no me gusta el tema de que las contribuciones los que tienen plata no la paguen, pero entiendo que hay personas que, si yo lo hubiera votado en contra, las hubiera dejado… realmente hay gente que tiene dificultad para pagar sus contribuciones”, sostuvo.

Asimismo, planteó que en ocasiones los parlamentarios deben asumir costos políticos para sacar adelante reformas de mayor alcance.

“Tú tienes que hacer muchas veces sacrificio en estas cosas, independiente que no estés 100% convencido o 50% convencido, como lo vivimos en la reforma de pensiones”, afirmó.

Finalmente, reiteró sus reparos al mecanismo de negociación utilizado y advirtió sobre el precedente que podría generar para futuras discusiones legislativas.

“Esto de canjear votos de una megarreforma por un proyecto… efectivamente lo que dice el diputado Schubert tiene razón, porque después por qué no el pan, por qué no cualquier otra cosa, el medicamento de los perros, de los animales. Cuando ya hay Gobierno y Chile entero debería estar tirando esta carreta para que Chile vuelva a crecer como lo hacía en el período de la Concertación”, concluyó.