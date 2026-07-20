Cristián Valdivieso y megarreforma: “La gran pregunta es si la apuesta por el PDG fue correcta”

En la antesala de la votación definitiva de la Ley Miscelánea en la Cámara de Diputados, el director de Criteria, Cristián Valdivieso, analizó la estrategia del Gobierno para asegurar los votos necesarios y cuestionó la decisión de privilegiar un entendimiento con el Partido de la Gente (PDG).

La iniciativa vuelve este martes a la Cámara Baja para su último trámite legislativo. Si obtiene el respaldo de los diputados quedará lista para convertirse en ley; de lo contrario, deberá pasar a una comisión mixta. En ese escenario, los votos de la bancada del PDG aparecen como determinantes para el resultado.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Valdivieso sostuvo que el fortalecimiento del PDG responde también al clima de frustración que percibe en la ciudadanía.

“Lo que estamos viendo es que emocionalmente la sociedad está en una sensación de pérdida de esperanza y de aumento de tristeza y miedo. No tanto de rabia, pero sí de frustración, de tristeza y miedo”, afirmó.

Según explicó, ese escenario puede traducirse en un respaldo creciente a propuestas consideradas populistas y a fuerzas políticas ajenas a los partidos tradicionales.

“El riesgo que hay acá para el mundo político tradicional es que la gente termine diciendo: ‘ahora los voy a castigar’, favoreciendo todas las medidas populistas que puedan haber dando vuelta y también a los únicos partidos o políticos que no son los incumbentes. Y ese es el mundo del PDG que hoy en día está capitalizando”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo se ha visto obligado a respaldar iniciativas que, a su juicio, no forman parte de su línea programática.

“El Gobierno está teniendo que apoyar un proyecto que claramente no es ideológico, por decirlo de alguna manera, que va a dar una deriva muy distinta a lo que haría cualquier neoliberal, pero porque está sometido al riesgo del PDG”, afirmó.

Valdivieso planteó que la principal interrogante política surgirá una vez concluida la tramitación de la reforma.

“La gran pregunta para adelante es si la apuesta del Gobierno por el PDG fue una apuesta correcta o el Gobierno debió haber apostado a bajar un poquito la guardia y buscar acuerdos más amplios con el mundo de la centro-izquierda”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que esa estrategia podría tener efectos en la cohesión del oficialismo. “El riesgo de esto es que, efectivamente, la entrada del PDG termine dividiendo al oficialismo de manera muy, muy importante y haciendo que las fuerzas oficialistas tengan que marcar con mucha claridad sus propias identidades”, concluyó.

A su juicio, ese escenario podría llevar al Partido Republicano a reforzar un perfil más cercano al mundo libertario, mientras que Chile Vamos enfrentaría el desafío de diferenciarse del PDG para evitar perder espacio político.