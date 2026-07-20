Oficialismo apuesta a aprobar la megarreforma mientras el PDG define su postura

Con la votación fijada para este martes al mediodía en la Cámara de Diputados, el oficialismo asegura que las condiciones están dadas para que la Ley Miscelánea complete su tercer trámite legislativo y quede lista para convertirse en ley. Sin embargo, el resultado sigue dependiendo en buena medida de la postura que adopte el Partido de la Gente (PDG), cuya bancada es considerada clave para el desenlace.

En el Ejecutivo y los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast transmiten optimismo respecto del resultado de la sesión, aunque reconocen que el comportamiento del PDG será determinante. La colectividad fue decisiva durante la aprobación de la idea de legislar el proyecto, instancia en la que la iniciativa obtuvo 90 votos favorables.

Al cierre de la jornada, los diputados del PDG mantenían una reunión telemática para intentar consensuar una posición común, luego de que algunos parlamentarios manifestaran reparos a modificaciones introducidas por el Senado.

Entre los puntos que generan dudas al interior de la bancada figuran el término del anatocismo y la norma que establece indemnizaciones estatales para inversiones rechazadas por motivos ambientales.

La sesión de este martes está prevista para extenderse por cerca de tres horas, con la votación al término del debate. Los diputados deberán pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por el Senado, las que ya fueron remitidas formalmente a la Cámara.

En paralelo, la oposición continuó afinando su estrategia para impugnar parte del proyecto ante el Tribunal Constitucional. Durante el fin de semana, los equipos jurídicos de los partidos trabajaron en los borradores de los requerimientos, los que fueron revisados este lunes en una reunión entre presidentes de partido, jefes de bancada y abogados constitucionalistas.

El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, explicó que el trabajo conjunto ya se encuentra avanzado. “Hemos estado trabajando de manera coordinada durante el fin de semana, junto a los equipos de cada una de las bancadas en los requerimientos vinculados a invariabilidad tributaria y modificaciones a normas medioambientales. Ya tenemos los borradores listos”, afirmó.

El parlamentario agregó que la intención es ingresar las presentaciones antes de que la Cámara vote el proyecto. “La votación en la Cámara se realiza el martes al mediodía. Por lo tanto, tenemos todo listo para poder hacer las presentaciones antes de esa votación. Es importante tener en claro las reservas de constitucionalidad y sus debidos fundamentos”, señaló.

Leiva añadió que, incluso si la iniciativa termina en una comisión mixta, los plazos para recurrir al Tribunal Constitucional seguirán vigentes antes de la promulgación de la ley.

En el oficialismo reconocen que la posibilidad de una comisión mixta no está completamente descartada, especialmente por las dudas manifestadas por algunos diputados del PDG, aunque tanto el Gobierno como la mesa de la Cámara buscan evitar ese escenario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), manifestó su confianza en que el proyecto sea despachado sin necesidad de una nueva instancia legislativa. “Tengo toda la esperanza de que no sea así. Si mantenemos la votación del primer trámite, y la petición a nuestros diputados es aprobar todas las enmiendas del Senado, vamos a pasar sin ese trámite”, sostuvo.

No obstante, aseguró que, si el proyecto debe volver a discutirse, la Corporación buscará facilitar acuerdos. “Si llegamos a mixta, evidentemente que vamos a estar siempre abiertos para hacer de puente y buscar acuerdos”, indicó.

Respecto de la ofensiva de la oposición ante el Tribunal Constitucional, en el oficialismo estiman que las modificaciones incorporadas durante la tramitación en el Senado fortalecieron la posición jurídica del proyecto, particularmente en las normas sobre invariabilidad tributaria, uno de los principales cuestionamientos anunciados por la oposición.