España campeón y la máquina de hacer dinero en que se convirtió la FIFA

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¡Buenas y feliz domingo (o lunes, si eres suscriptor premium)! Messi y Argentina no pudieron repetir y España es el nuevo campeón. En Chile hay muchos que celebraron. Yo no. No me dejarían entrar a la casa. Mi mujer y los tres jóvenes que son parte de nuestra familia son argentinos y para ellos nada que celebrar, solo lágrimas.

Habiendo dicho eso, ¡Qué Mundial! Como lo dije en este espacio y otros, no le tenía fe, pero me enamoró. El fútbol sigue teniendo ese poder de generar pasiones transversales, congregar familias y amigos, e incluir a todos. Ahora se vienen un par de días de “resaca mundialista”.

En esta edición de El Semanal te cuento el negocio del fútbol, por qué Wall Street se enamoró del Mundial y las razones que lo transformaron en el más rentable de la historia.

Bueno, me lo saqué de encima. Ahora vamos a lo que nos convoca. Esta será otra semana clave para la economía. Después de meses de negociaciones, concesiones y cambios de última hora, la megarreforma económica enfrentará su última prueba política. El martes, la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre las modificaciones aprobadas por el Senado. Si las ratifica, el proyecto quedará listo para convertirse en ley. Si alguna cae, comenzará una nueva negociación en comisión mixta.

El Gobierno llega con más confianza que hace algunas semanas. Los cambios introducidos en el Senado, especialmente el fuerte ajuste al crédito al empleo, permitieron reducir de manera importante el costo fiscal de la iniciativa, al tiempo que se mantuvieron sus pilares: la rebaja gradual del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, una invariabilidad tributaria más acotada y un paquete de medidas para acelerar permisos de inversión.

La apuesta es ambiciosa. En Hacienda creen que la combinación de menor carga tributaria a las empresas, mayor certeza jurídica y menos burocracia puede cambiar la trayectoria de crecimiento de Chile durante la próxima década. Diversos economistas que respaldan la iniciativa estiman que el país podría volver a expandirse entre 3% y 3,5% anual si las reformas logran destrabar la inversión.

El telón de fondo, sin embargo, sigue siendo desafiante. Los mercados comienzan la semana atentos a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con el petróleo nuevamente cerca de los US$90 por barril y crecientes dudas sobre el rumbo de la inflación y las tasas de interés. A eso se suma la volatilidad provocada por la crisis de apalancamiento en Corea del Sur, un recordatorio de que el entusiasmo por la inteligencia artificial también puede amplificar los riesgos financieros.

También en esta edición de El Semanal analizamos el desenlace de la megarreforma y lo que realmente cambia para la economía; revisamos las crecientes dudas sobre la supremacía financiera de Estados Unidos y los desafíos que enfrenta Wall Street; y contamos por qué la integración de las bolsas de Santiago, Lima y Colombia marca el inicio de una nueva etapa para el mercado de capitales de la región.

Además, Juan Eduardo Vargas –rector de la Finis Terrae y ex socio de LarrainVial– nos explica por qué “la inteligencia artificial obliga a reescribir el contrato entre capital y trabajo”; lo que se habla en las mesas de dinero: los beneficios de privatizar ciertos proyectos de Codelco “aguas abajo” con participación chilena; el ruido que hace el candidato que más suena para ser el próximo Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); y la importancia de leer la letra chica a la hora de invertir.

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LA INTEGRACIÓN BURSATIL CHILE, PERÚ Y COLOMBIA ENTRA EN TIERRA DERECHA

La Bolsa de Santiago da el paso operativo que faltaba para integrarse con Colombia y Perú. Este lunes entran en vigor las nuevas reglas armonizadas con Colombia y Perú, un paso clave para que Nuam opere como un mercado regional. El desafío ahora será convertir la integración regulatoria en mayor liquidez y nuevos emisores.

Es uno de los cambios más relevantes de su historia reciente. En simple: comenzarán a regir los nuevos manuales de operación y el reglamento bursátil armonizados con las bolsas de Colombia y Perú, un paso clave para la creación del mercado integrado regional bajo Nuam.

Capitalización bursátil de las tres bolsas: alrededor de US$ 320.000 millones, considerando las compañías más líquidas de Chile, Colombia y Perú. Ese es el universo que hoy refleja el nuevo índice MSCI nuam, compuesto por 56 empresas.

Emisores listados: cerca de 300 empresas entre los tres mercados (aunque el número total de valores listados es mayor si se incluyen instrumentos distintos de acciones).

Inversionistas potenciales: un mercado que reúne las tres principales economías de la costa del Pacífico sudamericano y busca presentarse como una sola plataforma frente a inversionistas internacionales.

Aunque se trata de un cambio regulatorio y operativo, el impacto va mucho más allá de un ajuste de procedimientos. La homologación de las reglas de negociación en acciones, cuotas de fondos, fijación de precios de cierre y otros mercados constituye la infraestructura necesaria para que las tres bolsas funcionen, en la práctica, como un solo mercado de renta variable.

Para los inversionistas, el principal efecto será una mayor estandarización de las reglas del juego entre los tres países, facilitando la intermediación transfronteriza y reduciendo fricciones operativas para corredores, administradores de fondos e inversionistas institucionales. Es un paso que busca aumentar la liquidez de los mercados y hacer más atractiva la plaza regional frente a otras bolsas latinoamericanas.

El pelo en la sopa. Es el impacto para los cliente minoristas. Varias corredoras confirman que los inversores retail deberán pasar por un ejecutivo en las subastas de apertura y cierre, mientras el mercado institucional operaría con ventaja tecnológica.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

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EL MUNDIAL MÁS RENTABLE DE LA HISTORIA

El Mundial de los US$15 mil millones: cómo la FIFA convirtió el fútbol en una máquina de hacer dinero. Inicialmente, el organismo rector había proyectado ingresos de US$11.000 millones pero ahora se estima que la cifra final sería casi un 40% mayor.

El Mundial de 2026 no solo será recordado por su expansión a 48 selecciones y 104 partidos. También marcará un antes y un después en el negocio del fútbol. Según un reportaje de The Athletic, el torneo se encamina a generar US$15.000 millones en ingresos para la FIFA, una cifra sin precedentes que consolida al organismo como una de las organizaciones deportivas más rentables del planeta.

Las proyecciones de Bank of America son aún más optimistas: el mundial dejaría un impacto económico cercano a los US$20 mil millones en Estados Unidos, impulsado por el turismo, el consumo y el mayor gasto en bares, restaurantes y comercios. A nivel global el impacto sería de más de US$40 mil millones. Cabe destacar que el banco es uno de los sponsors oficiales del evento.

La mayor parte de ese salto proviene de una decisión simple: vender más fútbol. El nuevo formato agregó 40 partidos respecto de Qatar 2022, lo que multiplica los derechos de televisión, los contratos comerciales, las entradas y la hospitalidad corporativa. Más encuentros significan más horas de transmisión y más inventario para vender a patrocinadores globales.

El reportaje sostiene que ahora la FIFA funciona como una empresa global de entretenimiento. Bajo la presidencia de Gianni Infantino, la estrategia ha sido expandir agresivamente sus principales activos —el Mundial de selecciones y el Mundial de Clubes— para aumentar ingresos y reducir la dependencia de un único evento cada cuatro años. Esa expansión también fortalece el poder político de la FIFA frente a federaciones y ligas nacionales.

Lo paradojal es que el riesgo económico lo asumen principalmente los países anfitriones, mientras que la FIFA captura buena parte de los beneficios comerciales. En esta edición, Estados Unidos, Canadá y México financiaron infraestructura, seguridad y logística, mientras el organismo conservó el control de los principales ingresos asociados al torneo, especialmente los derechos audiovisuales y el patrocinio global.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

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IA Y LA TENSIÓN DE CAPITAL VS TRABAJO

Juan Eduardo Vargas: “La inteligencia artificial obliga a reescribir el contrato entre capital y trabajo”.

En este nuevo capítulo de Diálogos de El Mostrador, el rector de la Universidad Finis Terrae y ex socio de LarrainVial, sostiene que la mayor revolución tecnológica en un siglo exige repensar la educación, la inversión, el rol del Estado y la distribución de los costos sociales de la transición.

La irrupción de la inteligencia artificial está reabriendo una vieja disputa del capitalismo: quién captura el valor, quién asume el riesgo y quién paga el costo social de la transformación. Para Vargas la respuesta no pasa por enfrentar al capital y al trabajo como fuerzas necesariamente antagónicas, pero sí por reconocer que la tecnología tiene consecuencias económicas y morales que no pueden ser ignoradas.

“Si la tecnología genera externalidades negativas, como un desempleo generalizado, es económicamente justificable pensar en impuestos que permitan hacerse cargo de esos costos”.

El académico advirtió que el problema no puede reducirse a cuánto de la “torta” se lleva el capital.

“La pregunta de fondo no es cuánto se lleva el trabajo, sino en qué condiciones viven y van a vivir los trabajadores”, sostuvo. A su juicio, la tecnología ha contribuido históricamente al aumento del bienestar, pero la velocidad del cambio actual amenaza con dejar atrás a grupos completos de trabajadores antes de que la economía sea capaz de absorberlos.

La conversación también abordó la responsabilidad empresarial. Vargas llamó a las compañías a retener, reconvertir y postergar, cuando sea posible, la salida de trabajadores afectados por la tecnología. Pero reconoció que esa responsabilidad tiene límites económicos.

“Lo que esperaría de los empresarios es que vuelvan a ser empresarios: que inviertan, que crean en Chile y que generen oportunidades laborales”.

Para ver el programa completo y lo que el exsocio de LarrainVial piensa sobre el rol del Estado y los desafíos para la educación superior con la irrupción de la IA, haz click en el video de YouTube o en este enlace.

Un mensaje de Tenpo

Tarjeta Control de Tenpo, una alternativa para acceder al crédito y construir historial financiero

La Tarjeta Control de Tenpo es un instrumento crediticio clave para facilitar la inserción al sistema financiero formal a personas sin antecedentes comerciales o quienes tienen registros negativos en el sistema. Este producto va en línea con el propósito de Tenpo de acelerar la inclusión digital y financiera en Chile.

La tarjeta opera bajo un modelo en el que el propio usuario define su cupo mediante un depósito de garantía. A diferencia de una tarjeta prepago, este dinero no se gasta con cada compra, sino que permanece guardado como respaldo (generando rentabilidad) mientras el cliente paga mensualmente su estado de cuenta.

Este producto contribuye a democratizar el acceso al crédito formal y responsable, ofreciendo una herramienta segura para que personas sin experiencia financiera puedan construir un historial de pago y también para darle una nueva oportunidad a personas que necesiten rehacer su historial financiero.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: TORMENTAS Y APAGONES

El costo de un día sin electricidad. El apagón nacional del 25 de febrero de 2025 provocó una caída cercana al 35% de la actividad económica durante esa jornada. Es la principal conclusión de un informe del Banco Central publicado hace dos meses pero que pasó bajo el radar.

No todas las pérdidas son definitivas. La principal conclusión del trabajo es que medir el impacto de un apagón solo por lo ocurrido ese día sobreestima su costo económico. Muchos consumidores retrasaron compras de bienes durables —como automóviles, materiales de construcción o insumos agrícolas—, mientras que otros consumos, especialmente los más perecibles o ligados al tiempo, nunca pudieron recuperarse.

Los supermercados y farmacias también perdieron. Los sectores más afectados fueron aquellos donde el consumo depende del momento. Las ventas de supermercados cayeron cerca de 25% el día del apagón y solo recuperaron una fracción en los días posteriores. En contraste, las ventas de automóviles se desplomaron 60%, pero casi todo ese efecto fue compensado posteriormente cuando las compras se realizaron una vez reestablecido el suministro.

¿Cuánto costó el apagón? Utilizando los datos de pagos con tarjetas, los autores estiman pérdidas económicas de entre US$36 millones y US$70 millones, asociadas a unos 32,2 GWh de energía no suministrada. Esa cifra implica un costo económico de entre US$1.118 y US$2.170 por MWh no abastecido, dependiendo de si se considera o no la recuperación posterior de la actividad.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

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LA SEMANA EN REDES (UN DATO PARA VOLVERSE LOCO)

“Los gigantes tecnológicos invierten más en inteligencia artificial en seis semanas que el gasto en defensa del Reino Unido en un año.”

El dato lo tiró como advertencia el exviceprimer ministro británico Sir Nick Clegg, en el popular podcast del The Independent, en el marco del décimo aniversario de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y lo dice con conocimiento de causa: hasta hace tres años era el presidente de asuntos globales (lobista jefe) de Meta/Facebook.

Ese dato abre una conversación incomoda sobre el poder de los siete gigantes tecnológicos, democracias y soberanía.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero: los beneficios de privatizar ciertos proyectos de Codelco “aguas abajo” con participación chilena. En las últimas semanas Bernardo Fontaine, nuevo presidente de la minera estatal, ha sido claro en que el foco no es que sigan siendo la mayor productora de cobre del mundo, sino que sea rentable. Y uno de sus planes es vender activos y profundizar las alianzas público-privadas.

En Codelco y en La Moneda son claros en que no se hable de “privatizar” pero sí de apuntar a redoblar la apuesta que hizo Máximo Pacheco (predecesor de Fontaine) de buscar socios privados con capital y que Codelco ponga sus activos mineros que no puede explotar por falta de capital.

En la industria y en varios bancos de inversión con expertise minero dicen que no hay otra opción para Codelco que abrirse a capital privado. Un alto ejecutivo de una banca global basada en Chile dice que hay consenso en que la mejor opción sería un aumento de capital de Codelco en la que privados puedan participar como minoritarios. Es algo que sugirió Jorge Claro hace unos días en El Mercurio, pero que es complicado avanzar políticamente.

Una fuente de la industria que comparte esa visión dice que “la disyuntiva es compartir retornos de proyectos únicos que solo tiene Codelco con un puñado de mineras globales” o avanzar con un aumento de capital en la que inversionistas chilenos, AFPs y aseguradoras, también puedan participar.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

– El ruido que hace el candidato que más suena para ser el próximo Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Hablo de Humberto Verdejo, académico de la Usach, ingeniero y uno de los primeros en alertar del error en las tarifas eléctricas el año pasado, hecho que provocó la salida de quien lideraba el organismo, Marco Mancilla, y la del entonces ministro de Energía, Diego Pardow.

Fuentes que conocen detalles del proceso afirman que Verdejo está en la terna que salió de un proceso del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y que corre con amplias ventajas ya que la que nombra al nuevo líder de la CNE a dedo (de la terna) es Ximena Rincón, la ministra de Energía.

Cuál sería el problema. Las mismas fuentes aseguran que lo que no se ha transparentado es que Verdejo es cercano a Rincón y que tuvo un rol clave en el proyecto de ley que ingresó el Gobierno para ordenar las tarifas eléctricas.

Su lobby sutil y la historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

– La importancia de leer la letra chica a la hora de invertir. Las comisiones vuelven al centro del debate en los fondos mutuos en Chile: el mejor fondo de junio en acciones europeas cobró a clientes retail una comisión anual de 4,06%, superior al retorno bruto obtenido en los últimos doce meses, según un análisis de El Mercurio Inversiones. El caso reabre el debate sobre cuánto valor agrega realmente la gestión activa.

El fondo Europa de LarrainVial Asset Management, que avanzó 4,52% en junio, cobra una Tasa Anual de Costos (TAC) de 4,06% para clientes retail, una comisión superior al retorno bruto acumulado por el fondo en los últimos doce meses. El caso ilustra cómo las comisiones pueden absorber una parte importante —e incluso superar— la rentabilidad obtenida por los inversionistas. A modo de ejemplo, fondos ETF (indexados pasivos con carteras similares cobran 1% o menos)

El fenómeno no es exclusivo de LarrainVial. Otros fondos de acciones europeas también exhiben costos elevados: Zurich cobra una TAC de 4,23%, Banchile 3,40%, BICE 4,38% y Principal 3,81% para inversionistas minoristas. En la práctica, invertir $100 millones en algunos de estos vehículos implica pagar más de $4 millones al año solo en comisiones.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

– La startup chilena que quiere ser el “Claude de las ventas” de la mano de uno de los fondos aristocráticos de Silicon Valley. Nexor, fundada este año está apostando por construir desde Chile una plataforma de inteligencia artificial para automatizar procesos comerciales. La compañía anunció alianzas en Dubái, Miami y Singapur, mientras prepara su desembarco en San Francisco.

El impulso llega acompañado de capital. Nexor levantó US$1,9 millones, incluyendo el respaldo de Andreessen Horowitz a través de su aceleradora a16z Speedrun, convirtiéndose en la primera startup chilena en ingresar al programa. En octubre participará en el Demo Day, uno de los principales escaparates para startups de Silicon Valley.

Las cifras respaldan la apuesta. Nexor ya registra US$340 mil en ingresos y proyecta alcanzar US$10 millones en ventas en el corto y mediano plazo. El historial de sus fundadores —que incluye el crecimiento de Examedi y Capitalizarme— también explica por qué el mercado sigue de cerca a una startup que busca convertirse en uno de los próximos casos de éxito de la IA latinoamericana.

La historia completa la pueden leer acá en El Mostrador.

Un mensaje de la UDP

20 años preservando y enseñando el humor desde la academia

Hace casi dos décadas el Instituto de Estudios Humorísticos (IEH) nació para darle al humor un espacio dentro de las aulas, con el desafío de enseñarlo de forma seria y detenida. “La universidad suele mirar el humor como anécdota, no como objeto. Aquí se invierte esa jerarquía”, dice su director Rafael Gumucio.

Para celebrar este nuevo aniversario realizarán múltiples actividades, iniciando con la creación del podcast “20 años de humor”, en el que Gumucio conversa con personas ligadas a la comedia en diversos ámbitos, como proyectos periodísticos, artísticos, literarios, actorales o publicitarios. Pablo Araujo, ex editor de las portadas de The Clinic; Francisco Olea, ilustrador; y Pablo Ilabaca, uno de los creadores de la música de 31 Minutos, son los primeros invitados.

Durante su historia, a través de las Clínicas del Humor,el IEH ha construido un registro nacional, gracias a la visita de comediantes como Paloma Salas, don Carter o Luis Slimming, entre muchos otros, quienes comparten sus procesos creativos, trabajos de recopilación y construcción de voces. Además, desde 2008 entrega anualmente el Premio Nacional del Humor Jorge “Coke” Délano. “El humor tiene la virtud y el defecto de ser muy efímero, se borra, se olvida, se esparce y nosotros queremos remediar eso”, finaliza Gumucio.

Visita la conversación con Pablo Araujo aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA: ESCARSA

– La semana económica tendrá su principal foco el jueves, cuando el Banco Central publique la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de julio. Será el último gran termómetro de las expectativas del mercado antes de que el Consejo defina si inicia un nuevo ciclo de bajas en la Tasa de Política Monetaria.

Tras la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), la EOF suele entregar una señal más precisa sobre la visión de bancos, AFP, aseguradoras y otros grandes actores financieros.

La atención estará puesta en tres variables: si se consolida la apuesta por un recorte de tasas este mes, cómo evolucionan las expectativas de inflación y qué proyección hacen los operadores para el dólar y las tasas de largo plazo. Cualquier sorpresa podría mover los mercados locales de renta fija y tipo de cambio.

Pero no será el único dato relevante. A las 8:30 horas, el Banco Central también difundirá un amplio paquete de estadísticas que entregará una fotografía casi en tiempo real de la economía. Entre ellas destacan los Indicadores de Coyuntura Semanal, que permiten seguir la evolución de variables como el crédito, las tasas de interés, las reservas internacionales y la balanza comercial.

También se publicarán los Indicadores de Compraventa Regional y los Indicadores de Compraventas por Actividad Económica, útiles para evaluar el dinamismo del mercado inmobiliario y de distintos sectores productivos. A eso se sumarán los Indicadores de Crédito Comercial entre Empresas y el Informe del Mercado de Derivados Financieros, documento seguido de cerca por bancos, exportadores e inversionistas para monitorear la evolución de las coberturas cambiarias y de tasas de interés.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Mi recomendación de esta semana es este reportaje de la influyente revista The Economist. El mensaje central es que la supremacía financiera de Estados Unidos ya no puede darse por sentada.

Durante décadas, el dominio del dólar y del mercado de bonos del Tesoro descansó en una combinación de fortaleza económica, instituciones confiables y disciplina fiscal. Sin embargo, dice el artículo, ese equilibrio comienza a mostrar grietas: déficits fiscales persistentes, una deuda pública en rápido crecimiento y una creciente incertidumbre política están llevando a inversionistas de todo el mundo a cuestionar si los activos estadounidenses seguirán siendo el refugio indiscutido de siempre.

El reportaje advierte que el problema no es una pérdida inmediata del liderazgo del dólar, sino un deterioro gradual de la confianza. Si los inversionistas empiezan a exigir mayores primas por financiar al gobierno estadounidense, el costo del capital subiría para toda la economía. Eso presionaría las tasas de interés, dificultaría el financiamiento del enorme déficit y podría desencadenar una dinámica donde el propio peso de la deuda acelere el deterioro fiscal.

Aun así, The Economist sostiene que Estados Unidos mantiene ventajas que ningún competidor puede replicar fácilmente. Europa carece de un mercado de deuda unificado, China mantiene controles de capital y un sistema institucional menos transparente, y ninguna otra economía ofrece la profundidad, liquidez y seguridad jurídica del mercado financiero estadounidense.

Vale la pena darse el tiempo de leer.

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