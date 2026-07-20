Embajador de Brasil en Chile defiende opción de Bachelet en la ONU: “Es la mejor preparada”

El embajador de Brasil en Chile, Paulo Soares Pacheco, defendió la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aseguró que, entre quienes aspiran al cargo, es “por lejos, la mejor preparada”.

En conversación con BioBioChile, el diplomático sostuvo que la trayectoria de Bachelet constituye un “currículum impecable” y fundamentó el respaldo brasileño en tres factores: la posibilidad de que una mujer encabece por primera vez el organismo, la opción de que el cargo recaiga en una representante de América Latina o el Caribe y la experiencia de la exmandataria.

El diplomático reconoció que habría sido “más significativo” que la candidatura mantuviera el respaldo del Gobierno chileno. Sin embargo, afirmó que el apoyo de Brasil y México conserva un peso relevante, especialmente porque ambos países sostuvieron su posición después de que la administración de Kast decidiera retirarse.

Defendió la nominación de Bachelet, considerando que “hay tres motivos principales. Lo primero es el tema del género porque hay un consenso de que es la oportunidad de tener una primera secretaria general. También, que debiera ser una mujer latinoamericana o caribeña. Y lo tercero es que a mi juicio, y yo estoy seguro que también es el juicio que hace el gobierno del presidente Lula, es la mejor candidata. Ha sido dos veces presidenta, dos veces ministra de estado, ha tenido la jefatura de dos órganos importantes de las Naciones Unidas. O sea, es un currículum impecable, no hay cómo compararlo. Sin desmerecer a los demás candidatos pero es, por lejos, la candidata mejor preparada. Yo diría que son los tres principales temas que justificarían este apoyo de Brasil”.

El embajador también abordó la relación bilateral y aseguró que las diferencias ideológicas entre Kast y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no han afectado los vínculos entre ambos países. Como señal de fortalecimiento, destacó el Corredor Bioceánico Capricornio, que conectará zonas productivas de Brasil con puertos del norte de Chile.

“El corredor bioceánico Capricornio termina en Chile pero hay otros corredores que, en el caso de Brasil, están a cargo del ministerio de Planificación. Hay cinco corredores en los que se ha estado trabajando y el análisis es que los corredores se fortalecen, es decir, cuántos más corredores hay, serán más viables económicamente. Sí, hay un corredor que lleva a Chancay en Perú, pero este específicamente considera los puertos del norte de Chile, en Antofagasta, Iquique y Mejillones”, sostuvo el diplomático.

Respecto de la aspiración brasileña de integrar de manera permanente el Consejo de Seguridad de la ONU, admitió que la iniciativa continúa en la agenda diplomática, aunque ha perdido impulso. También planteó que Brasil puede desempeñar un papel de diálogo en conflictos internacionales debido a sus relaciones con países como Estados Unidos e Irán.