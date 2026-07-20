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Minsal declara alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo y Gobierno refuerza ayuda PAÍS FOTO: FACH / AGENCIAUNO

Minsal declara alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo y Gobierno refuerza ayuda

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida busca acelerar la respuesta sanitaria ante los efectos del sistema frontal. El Ejecutivo también enviará seis toneladas de ayuda humanitaria en un avión C-130 de la FACH hacia La Serena.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Minsal decretó alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo para agilizar vacunaciones, traslados de pacientes y la recuperación de infraestructura dañada por el sistema frontal. El Gobierno sumó el envío de seis toneladas de ayuda humanitaria hacia La Serena en un avión C-130 de la FACH, con alimentos, artículos de higiene, insumos de aseo y sacos de arena. También serán trasladados tres funcionarios de Senapred para reforzar el despliegue en la zona.
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El Ministerio de Salud (Minsal) declaró alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo, dos de las zonas más afectadas por el sistema frontal, ante los problemas de agua potable, el aislamiento de sectores y las dificultades para distribuir medicamentos y trasladar pacientes.

La ministra de Salud, May Chomali, explicó que la medida permitirá disponer de recursos con mayor flexibilidad y agilizar la respuesta del sector. Entre las acciones previstas se encuentran la vacunación masiva contra la hepatitis A en albergues, el traslado expedito de pacientes desde zonas aisladas y la recuperación de infraestructura hospitalaria dañada.

La autoridad viajará a Coquimbo junto al Presidente José Antonio Kast, donde participará en un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) e inspeccionará la instalación de un hospital de campaña en Ovalle, destinado a mantener la continuidad de las atenciones de salud.

En paralelo, el Gobierno dispuso el envío de seis toneladas de ayuda humanitaria hacia La Serena en un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). La carga incluye 216 kits de alimentación para cuatro personas, artículos de higiene para adultos, infancia y lactantes, implementos de aseo domiciliario y 14.533 sacos de arena.

El subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolivar, afirmó que las instituciones pusieron sus medios a disposición de la emergencia. Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que el cargamento también contempla agua y frazadas, y anticipó que será el primero de varios vuelos de apoyo para las personas afectadas.

La operación considera además el traslado de tres funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), quienes reforzarán al equipo desplegado en la zona. La respuesta estatal se concentra en Coquimbo y la provincia del Huasco, territorios para los cuales también se decretó estado de catástrofe.

20 de julio de 2026 / REGIÓN DE COQUIMBO
En el marco de la emergencia provocadapor el sistema frontal que afecta a la zona norte del país, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegó material aéreo para apoyar las labores de emergencia en la Región de Coquimbo, trasladando personal, insumos y ayuda a sectores aislados y en apoyo de las comunidades damnificadas.
FOTO: FACH / AGENCIAUNO

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