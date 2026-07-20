Minsal declara alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo y Gobierno refuerza ayuda

El Ministerio de Salud (Minsal) declaró alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo, dos de las zonas más afectadas por el sistema frontal, ante los problemas de agua potable, el aislamiento de sectores y las dificultades para distribuir medicamentos y trasladar pacientes.

La ministra de Salud, May Chomali, explicó que la medida permitirá disponer de recursos con mayor flexibilidad y agilizar la respuesta del sector. Entre las acciones previstas se encuentran la vacunación masiva contra la hepatitis A en albergues, el traslado expedito de pacientes desde zonas aisladas y la recuperación de infraestructura hospitalaria dañada.

La autoridad viajará a Coquimbo junto al Presidente José Antonio Kast, donde participará en un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) e inspeccionará la instalación de un hospital de campaña en Ovalle, destinado a mantener la continuidad de las atenciones de salud.

En paralelo, el Gobierno dispuso el envío de seis toneladas de ayuda humanitaria hacia La Serena en un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). La carga incluye 216 kits de alimentación para cuatro personas, artículos de higiene para adultos, infancia y lactantes, implementos de aseo domiciliario y 14.533 sacos de arena.

El subsecretario de las Fuerzas Armadas, Christian Bolivar, afirmó que las instituciones pusieron sus medios a disposición de la emergencia. Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que el cargamento también contempla agua y frazadas, y anticipó que será el primero de varios vuelos de apoyo para las personas afectadas.

La operación considera además el traslado de tres funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), quienes reforzarán al equipo desplegado en la zona. La respuesta estatal se concentra en Coquimbo y la provincia del Huasco, territorios para los cuales también se decretó estado de catástrofe.