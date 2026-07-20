Prisión preventiva para imputado por asesinato del cabo Naín: será formalizado por crimen de Cosme

El Tribunal de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, imputado por el homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020 en la región de La Araucanía. El sujeto compareció de manera telemática, luego de resultar herido durante el operativo policial que permitió su captura la semana pasada en Valdivia.

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar por considerar la alta peligrosidad del imputado, petición que fue acogida por el tribunal que, además, fijó un plazo de 45 días para la investigación.

Durante la audiencia, Cancino fue formalizado como autor de los delitos consumados de homicidio de carabinero en servicio y disparos injustificados, además de homicidio de carabinero en servicio frustrado y homicidio simple frustrado.

El imputado fue detenido en el sector de Punucapa, en Valdivia, durante un operativo del GOPE de Carabineros. Según los antecedentes de la investigación, Cancino es sindicado como uno de los involucrados en el crimen del cabo Naín, quien murió en octubre de 2020 en la localidad de Metrenco, comuna de Padre Las Casas.

En medio de su captura, el imputado habría disparado contra personal policial, hiriendo al suboficial Roberto Canío y al cabo primero Marco Cosme. Este último recibió un impacto balístico en el rostro y falleció durante el fin de semana, tras permanecer internado en la UCI del Hospital Base de Valdivia.

Cancino primero enfrentará a la justicia por el homicidio del cabo Naín y posteriormente deberá ser formalizado en Valdivia por la muerte del ascendido de forma póstuma suboficial mayor, Marco Cosme.