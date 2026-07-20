Sistema frontal deja cinco fallecidos en Coquimbo y alcalde acusa tardía declaración de catástrofe

Cinco personas fallecidas deja hasta la mañana de este lunes el sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo, según confirmó Carabineros. Las víctimas corresponden a tres personas del sector Cruz de Caña, en la comuna de Coquimbo, y otras dos del sector El Romero, en La Serena, ambas zonas rurales gravemente afectadas por las intensas precipitaciones.

Frente al agravamiento de la emergencia, el Presidente José Antonio Kast decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en la Región de Atacama, con el objetivo de reforzar la respuesta del Estado en las zonas más afectadas.

Pese a ello, el alcalde de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, Ali Manouchehri, criticó la oportunidad en que se adoptó la medida.

“Tenemos lugares totalmente aislados por la salida de las quebradas, personas desaparecidas desde ayer intentando evacuar con una alerta SAE tardía, por eso el estado de catástrofe llega tarde”, afirmó.

El jefe comunal señaló que los equipos municipales continúan evaluando los daños mediante sobrevuelos con drones, en la medida en que las condiciones climáticas permiten realizar esas labores.

A la emergencia provocada por las lluvias se suma un complejo escenario para el abastecimiento de agua potable. La empresa Aguas del Valle informó que la infraestructura de captación ubicada en el sector Las Rojas, en la comuna de Coquimbo, resultó completamente destruida tras el aumento del caudal del río Elqui.

El gerente de la sanitaria, Andrés Nazer, explicó que todavía no es posible establecer un plazo para recuperar las instalaciones.

“Esperamos que el río empiece a bajar su volumen de escurrimiento y recién ahí vamos a poder acceder”, señaló.

Mientras se mantiene la contingencia, la empresa anunció el despliegue de nuevos estanques estacionarios para abastecer a la población, los que se sumarán a los 100 puntos de distribución de agua habilitados desde el inicio de la emergencia.

En La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena informó que 1.655 personas permanecen aisladas producto del sistema frontal y que otras 360 se encuentran albergadas.

La autoridad comunal detalló además que cerca de 600 personas han debido ser evacuadas, cinco fueron rescatadas y aún existen 10 personas desaparecidas.

“Lo más triste a la fecha es que tenemos una confirmación ya de una persona fallecida, una mujer en el sector del Cajón del Romero. Estamos también esperando la determinación de una segunda persona que sería en El Chacay Alto”, indicó.

En paralelo, las operaciones aéreas continúan suspendidas y las autoridades anunciaron una nueva evaluación durante la tarde para determinar si existen condiciones que permitan reanudar los vuelos.

Asimismo, las comunidades afectadas permanecen a la espera de que el Ministerio de Educación informe la situación de las clases para este martes y los próximos días, considerando la magnitud de los daños ocasionados por el sistema frontal.