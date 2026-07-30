Bachelet parte cuesta arriba en carrera por la ONU: recibe cinco votos en contra en primer sondeo

La primera prueba dejó una señal adversa para Michelle Bachelet. La expresidenta chilena recibió cinco votos en contra en el sondeo inicial del Consejo de Seguridad para escoger a la persona que sucederá a António Guterres al frente de Naciones Unidas desde 2027. Solo el exmandatario senegalés Macky Sall acumuló un rechazo mayor, con siete pronunciamientos negativos.

La votación informal y no vinculante fue encabezada por la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), quien obtuvo diez votos favorables, uno en contra y cuatro respuestas “sin opinión”.

En segundo lugar quedó la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, con nueve respaldos, dos rechazos y cuatro votos sin opinión. La siguió el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, con siete apoyos, dos votos en contra y seis países que evitaron pronunciarse.

El resultado instala a Grynspan como la aspirante mejor posicionada en el arranque y obliga a Bachelet a identificar dónde están las resistencias a su candidatura. Por ahora, sin embargo, las papeletas no permiten distinguir si alguno de sus cinco votos negativos provino de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido, las potencias que pueden bloquear definitivamente una postulación.

Esa incógnita comenzará a despejarse en rondas posteriores, cuando los cinco miembros permanentes voten en papeletas de un color diferente al utilizado por los otros diez integrantes del Consejo. Para ser propuesto a la Asamblea General, un candidato necesita al menos nueve respaldos y ningún veto.

Aunque el primer sondeo no elimina formalmente a ningún postulante, el cómputo dejó a Bachelet lejos del impulso inicial conseguido por Grynspan y Rodrigues-Birkett. También reforzó dos factores que dominan la disputa: la presión para que una mujer encabece por primera vez la ONU y la expectativa de que el cargo recaiga en América Latina y el Caribe.

El Consejo de Seguridad realizará una segunda consulta informal en una fecha aún no definida, probablemente durante agosto, cuando Dinamarca asuma la presidencia rotatoria del organismo. La carrera seguirá abierta, pero para Bachelet la primera medición convirtió la búsqueda de apoyos en una tarea más urgente.