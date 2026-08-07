Ministro Arrau defiende nuevo estado de excepción para combatir crimen organizado

Barrios, villas, polígonos urbanos e incluso zonas rurales podrían quedar sometidos a un nuevo estado de excepción constitucional diseñado específicamente para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo. Así lo explicó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien detalló las facultades que el Gobierno busca incorporar mediante una reforma constitucional.

En medio de un allanamiento realizado por Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, el secretario de Estado defendió la propuesta incluida en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por el Presidente José Antonio Kast.

“Lo que hemos planteado es que existe un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, que es algo diferente a lo que existe hoy día y enfocado precisamente en combatir el crimen organizado y el terrorismo en ciertas áreas”, señaló.

Arrau explicó que su aplicación no estaría restringida a sectores urbanos. “Puede ser un barrio, un polígono, una villa, una zona rural en la parte sur del país o en el altiplano, donde se requiera”, sostuvo.

Entre las facultades contempladas mencionó la posibilidad de restringir el libre tránsito, establecer toques de queda, limitar reuniones e interceptar comunicaciones dentro de zonas determinadas. También podría recurrirse al apoyo de las Fuerzas Armadas para funciones específicas.

“Se le entrega al Estado nuevas herramientas para hacerse cargo de una persecución, de una investigación o de la búsqueda y control de ciertos tipos delictuales como el crimen organizado y el terrorismo, en ciertas áreas muy acotadas”, explicó.

El ministro precisó que la aplicación de esta herramienta mantendría control del Congreso, bajo una lógica similar a la de los actuales estados de excepción, aunque remarcó que se trataría de una figura distinta. “No es un estado de conmoción interna o de emergencia por alteración del orden público, sino un estado de excepción de seguridad pública”, afirmó.

La iniciativa forma parte de la ACOT, que, según Arrau, contempla una veintena de proyectos actualmente en tramitación y otras propuestas que serán ingresadas al Congreso durante los próximos meses.

El titular de Seguridad también destacó medidas preventivas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la intervención de 50 polígonos críticos, el fortalecimiento de programas destinados a menores de edad y mayores recursos para prevención situacional.

Asimismo, aseguró que los decomisos de droga han aumentado un 60% a nivel nacional durante este año y hasta un 250% en algunas provincias del norte. Añadió que los homicidios han disminuido entre 17% y 18%, mientras que los robos con violencia en la Región Metropolitana registran una baja cercana al 20%.

Frente a los cuestionamientos de la oposición por la ausencia de medidas destinadas a levantar el secreto bancario, Arrau sostuvo que esa herramienta ya se encuentra disponible cuando es requerida por el Ministerio Público y autorizada judicialmente.

“Hoy día existe el alzamiento del secreto bancario. Cuando se requiere para una investigación, se solicita y se aprueba. No nos vamos a desviar de lo que hemos propuesto, que es una agenda robusta para combatir el crimen organizado y el terrorismo con herramientas extraordinarias para el Estado”, concluyó.