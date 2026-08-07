Couso rebate a Kast: “Es falso” que la Constitución no obligue a proteger a la población

“Lamento tener que desmentir al Presidente de la República. Eso es falso”. Así respondió el abogado constitucionalista Javier Couso al anuncio del Presidente José Antonio Kast de impulsar una reforma constitucional para establecer como obligación del Estado la protección de la población.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales cuestionó uno de los principales anuncios de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Mandatario esta semana.

Al anunciar la iniciativa, Kast sostuvo que “por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación”, asegurando que se establecería un mandato que ningún gobierno podría desconocer.

Couso afirmó que esa aseveración es incorrecta, debido a que la obligación ya se encuentra contemplada en el artículo primero de la Constitución vigente. “Es que es un error. Si es retórico, es falso. Este artículo primero de la Constitución, insisto, no dice que es una recomendación, es deber del Estado. Un deber es algo que es obligatorio, no es algo optativo”, sostuvo.

El constitucionalista recalcó que la Carta Fundamental ya establece como deber estatal dar protección a la población, por lo que rechazó que la reforma anunciada por La Moneda vaya a incorporar por primera vez esa obligación.

“Es un deber, no es un consejo, no es una opción. Es deber del Estado dar protección a la población”, afirmó.

En esa línea, Couso insistió: “Decir que va a ser la primera vez que el Estado va a estar obligado a proteger a la población, lamento tener que desmentir al Presidente de la República. Es falso. Está en la Constitución del año 1980”.

Para el académico, la afirmación presidencial tampoco puede ser entendida únicamente como una fórmula retórica para presentar la nueva agenda de seguridad.

“Ni siquiera es un recurso retórico, sino que directamente es falso. Es como decir algo que no está contenido en la Constitución, muy por el contrario”, señaló.

Couso atribuyó el anuncio a una posible premura del Ejecutivo por volver a instalar la seguridad en el centro de su agenda una vez aprobada la megarreforma.

“Probablemente la premura por pasar del proyecto de reconstrucción a retomar la agenda de seguridad, se improvisó, pero francamente, insisto, esto no es algo que suscite dudas entre los constitucionalistas de la plaza”, concluyó.