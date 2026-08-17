Descarte ilegal en la pesca industrial chilena: buque Unzen lanzó miles de ejemplares de merluza

Desde 2012, la ley chilena obliga a todas las naves de la industria pesquera a grabar sus faenas. Esto implica que, cuando el barco desembarque, los videos de sus actividades serán entregados al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Es esta normativa la que permitió tener la evidencia sobre los descartes ilegales del barco pesquero Unzen.

Durante 2020, zarpó desde el sur del país para la pesca de merluza de cola, considerada agotada por la Subsecretaría de Pesca. En su regreso, ellos mismos entregaron las grabaciones donde se mostraba la ilegalidad de su pesca.

Luego de cinco años, la Corte de Apelaciones de Coyhaique y posteriormente la Corte Suprema ratificaron la resolución administrativa de Sernapesca. La empresa fue multada con 321 millones de pesos que pagó al Estado en octubre del mismo año. Sin embargo, según investigaciones del medio Mongabay Latam, se comprobó que el descarte es una práctica bastante usual dentro de la pesca industrial y que aún tiene muchos blancos por cubrir.

El viaje de Unzen en la Patagonia: al volver, entregó sus propias evidencias

El 31 de mayo de 2020, el barco Unzen zarpó desde Punta Arenas en dirección a las costas de Puerto Aysén. Durante el trayecto, se realizaron numerosas maniobras de pesca que fueron captadas por las cámaras obligatorias que deben tener los buques industriales. En ese alto número de lances de red hacia el mar, el número 57 fue el que los dejó en evidencia y que fue entregado por el mismo buque a Sernapesca.

Aún no está claro el por qué la embarcación hizo entrega de su propia evidencia incriminatoria, aunque se teoriza que fue por la noción entre los barcos pesqueros de que Sernapesca no alcanza a ver todas las grabaciones que le son entregadas.

El procedimiento habitual de la pesca se basa en el lance de las redes hacia el mar, en este caso, en busca específica de merluza. Al llegar a la cubierta, se clasifica según especie, tamaño y calidad, antes de ir al proceso productivo. Cuando los ejemplares no cumplen los requerimientos para consumo humano, se derivan a la planta de harina de pescado. Sin embargo, esto no fue lo que pasó con Unzen.

Es en el lance 57 donde fiscalizadores de Sernapesca observaron parte de la pesca en cubierta ser echada directamente al sistema de descarte, sin pasar por las cintas de producción y clasificación. De acuerdo al informe, las imágenes no mostraban ejemplares dañados, contaminados, ni en condiciones que se le permita el descarte.

Por consiguiente, los fiscalizadores revisaron 17 grabaciones de 174, de las cuales 15 de ellas presentaron el mismo patrón. La muestra registró un 88 % de descarte ilegal de merluza de cola.

El jefe de planta del Unzen, Raúl Flores Rosales, declaró que la razón detrás de este procedimiento se dio porque los ejemplares eran inferiores a los 45 centímetros y, por lo tanto, debían ser descartados. No obstante, la autoridad desvalida este criterio, pues la legislación chilena no contempla un tamaño requerido para que la empresa descarte ejemplares.

Las consecuencias para la empresa

Luego de cinco años en que las cámaras grabaron el descarte ilegal, la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sanción contra la Empresa Desarrollo Pesquero de Chile SA (dueños del barco Ulzen).

Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema rechazaron los reclamos de la empresa y ratificaron que “mediante un informe técnico se logró establecer el envío de merluzas de cola directo a la cinta de descarte y a la planta de harina de pescado, así como también la nula utilización de la Balanza de Flujo Continuo (BFC) en los lances”. La BFC permite pesar el pescado que pasa por el sistema de procesamiento y así obtener la información de volúmenes capturados. Sin el uso de ese, el registro se dificulta.

La compañía fue multada con 321 millones de pesos al Estado. Sin embargo, este no es un caso aislado. Entre 2020 y 2025, el organismo fiscalizador abrió 23 expedientes contra 11 empresas de la gran industria pesquera: seis con absolución, dos terminaron sin una sanción y otros 15 fueron multados, de los cuales el Estado recaudó más de 1050 millones de pesos. Además, entre enero de 2025 y marzo de 2026, el organismo inició otros 14 nuevos Procesos Sancionatorios Administrativos por descarte ilegal, en diferentes regiones de Chile.

El descarte ilegal es sancionado y criticado fuertemente por la pérdida de información clave de las poblaciones. Esto dificulta el manejo de decisiones por la falta de evidencia científica. Además, en el caso de la merluza, se encienden las alarmas por el estatus vulnerable de su especie en Chile, pues una cantidad innumerable de peces muertos vuelven al mar, sin poder ser contados para el registro de un pez que actualmente está en veda.

Sernapesca y la fiscalización de la pesca

Solo durante 2025, el Sernapesca recibió 73 registros audiovisuales correspondientes a 9.243 lances de pesca realizados por buques industriales. En total, se logró revisar aproximadamente solo 1000 lances, lo que equivale al 10.53% del total registrado.

La revisión se hace con apoyo de un software diseñado para identificar eventos de riesgos; sin embargo, la magnitud de la tarea se vuelve dificultosa al notar el tamaño del equipo de trabajos, pues son solo cinco funcionarios de la Dirección Nacional de Sernapesca en Valparaíso los que revisan el material.

A través de Mongabay Latam, Sernapesca destacó que, desde la implementación de las cámaras a bordo, los eventos de descarte y captura incidental disminuyeron de manera sostenida entre 2020 y 2025. No obstante, para los expertos sigue siendo un desafío el retraso con el que se revisan las imágenes.

Según el expediente del Proceso Sancionatorio Administrativo, el buque Unzen descartó más de 50 000 kilos de merluza de cola. Incluso con una muestra pequeña y muchos videos por revisar, la dimensión real del daño sigue siendo desconocida, sumándole la cantidad de registros aún a la espera de ser revisados.