Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos sexuales en la comunidad sorda

El 7° Tribunal Oral de lo Penal de Santiago condenó a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra ocho víctimas de la comunidad sorda. Entre sus víctimas se encuentran 11 mujeres y dos menores de edad.

El sujeto fue formalizado en 2024, donde se decretó medida cautelar de prisión preventiva. Pero es hace unas semanas cuando es acusado en el tribunal por 13 hechos de agresión ocurridos entre los años 2009 y 2022. Además, se rechazó la solicitud de la defensa para declarar prescritos los delitos y acogió la agravante de alevosía en ciertos hechos.

La Fiscal de Género Oriente, Francisca Rivera, aseguró que “existe una condena que reconoce esto que nosotros planteamos durante todo el juicio: él tiene un perfil de agresor sexual serial”.

Además, destacó que “fue una investigación compleja, distinta de las que estamos acostumbrados a llevar. Tuvimos un apoyo permanente de la brigada de delitos sexuales y ese apoyo se dio también con un intérprete de lengua de señas que estuvo todo el tiempo en la investigación”.

Desde Fiscalía aseguraron que el sujeto no actuó con hechos aislados, sino que se comprobó un modo de operar planificado. El modus operandi del condenado era seleccionar víctimas de la comunidad sorda, de la cual él también era parte, pero en menor medida, por lo que usaba esto a su ventaja, creando una situación de presunta superioridad respecto de ellas.

Peñafiel apuntaba a sus víctimas desde redes sociales o conociéndolas en la misma comunidad. Desde allí, las manipulaba para que se juntaran en un lugar de encuentro aislado. Es entonces que se reconoce como agravante por su conducta premeditada para cometer el delito respecto a cuatro hechos que él comete en la imprenta de su familia.