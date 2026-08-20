Gobierno acelerará venta de activos fiscales para financiar reconstrucción del norte

El Gobierno anunció que acelerará la venta de activos fiscales considerados prescindibles para financiar la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, afectadas por temporales de lluvia y viento. Los recursos obtenidos alimentarán un fondo especial destinado a las obras.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el mecanismo se nutrirá con ingresos provenientes de la enajenación de bienes estatales, según informó BioBioChile.

Quiroz sostuvo que la estrategia forma parte de un proceso de administración integral de activos, en línea con recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo objetivo de mayor alcance es recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

“Pero, dada esta emergencia, vamos a partir llenando este primer fondo para la reconstrucción y luego el proceso de mayor envergadura”, afirmó el secretario de Estado.

El ministro no detalló qué propiedades o participaciones serán puestas a la venta. Sin embargo, señaló que existen bienes que el Estado no utiliza, no generan rentabilidad y pueden considerarse prescindibles. Hacienda ya ofició a todos los ministerios para solicitar una nómina de esos activos.

El anuncio se produjo durante la conformación de una mesa técnico-política encargada de coordinar la reconstrucción. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además, facilitará recursos no reembolsables para levantar información sobre los daños y elaborar un cronograma de obras.