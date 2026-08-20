Palacio de la Moneda realiza simulacro de incendio y evacuación para evaluar protocolos de seguridad

La Moneda llevó a cabo un simulacro de incendio y evacuación con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta y eficacia de los procedimientos establecidos con el objetivo de fortalecer la prevención y preparación frente a emergencias.

Las alarmas de emergencia se activaron a las 10.30 horas y fueron Carabineros los encargados de liderar el operativo. Este simulacro es el primero de su tipo durante la administración del actual presidente, José Antonio Kast. No obstante, el mandatario no estuvo presente, pues actualmente se encuentra en gira por Ñuble y Biobío.

El ejercicio involucró a funcionarios del establecimiento, personal de los ministerios y Carabineros de Chile que laboran al interior del Palacio de La Moneda. A ello se suman representantes de Bomberos de Chile y de la Mutual de Seguridad e integrantes del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el Subdepartamento de Prevención de Riesgos y la Brigada de Emergencia.

Se anuncian próximas actividades de características similares para simulacros de sismos de gran magnitud.

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