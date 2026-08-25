Minvu abre sumario por subsidios de arriendo a fallecidos y apunta al gobierno de Boric

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades por la entrega irregular de subsidios de arriendo detectada por la Contraloría General de la República (CGR), incluyendo 168 casos en que los titulares del beneficio habían fallecido y terceros habrían continuado recibiendo los pagos.

La cartera encabezada por Iván Poduje informó la medida mediante un comunicado, en el que puso énfasis en que las situaciones cuestionadas se produjeron antes de la llegada de la actual administración.

“Los hechos observados corresponden a la administración anterior, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric”, señaló el ministerio.

La decisión fue adoptada luego de conocerse, en julio de 2026, el informe final de Contraloría. A través de la Resolución Exenta N° 1.051, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo ordenó iniciar el procedimiento administrativo para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

Pero las medidas no se limitarán al sumario. El Minvu instruyó además a todos los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) realizar las gestiones necesarias para recuperar los dineros públicos involucrados en los pagos cuestionados.

Uno de los antecedentes que concentra la atención corresponde precisamente a personas que figuraban como beneficiarias pese a haber fallecido.

“Entre los antecedentes observados se encuentran 168 casos en que los titulares del beneficio habían fallecido y, de acuerdo con lo consignado por Contraloría, terceros habrían continuado percibiendo pagos correspondientes al subsidio”, detalló la cartera.

El ministerio precisó que esos casos serán objeto de la investigación administrativa para determinar cómo continuaron efectuándose los pagos y establecer las eventuales responsabilidades.

“Estos casos serán investigados para determinar las responsabilidades y adoptar las medidas administrativas pertinentes”, indicó.

Junto con apuntar a la administración anterior por el período en que ocurrieron las irregularidades, el Minvu aseguró que buscará recuperar los montos que hayan sido entregados de manera improcedente.

“Las irregularidades detectadas deben ser investigadas, se deben establecer las responsabilidades que correspondan y adoptar todas las acciones necesarias para recuperar los recursos pagados indebidamente”, concluyó la cartera, reafirmando su compromiso con “la probidad y el buen uso de los recursos públicos”.