Señales de alerta: dos caras del reciclaje en Chile y contaminación de aguas por derrame en minera

La mayoría quiere reciclar, pero Chile recupera menos del 10% de sus residuos

Aunque el 53% de los chilenos declara reciclar, menos del 10% de los residuos domiciliarios se recupera efectivamente y más del 90% termina en rellenos sanitarios. La brecha también alcanza a los residuos orgánicos: un 54% de las personas quisiera compostar, pero solo el 17% lo hace. El problema es especialmente visible en la Región Metropolitana, donde el Índice de Municipios Inteligentes situó a la sustentabilidad ambiental como la dimensión más rezagada de las 52 comunas, con un promedio de 26,3 puntos sobre 100.

Frente a este escenario, autoridades y especialistas plantean que el desafío ya no consiste únicamente en crear conciencia, sino en entregar herramientas que permitan convertir la intención ciudadana en resultados concretos. Para ello se propone fortalecer la coordinación entre municipios, empresas, organismos públicos y comunidades, además de incorporar tecnologías que mejoren el seguimiento y la trazabilidad de los residuos. Iniciativas reunidas en el Catálogo de 100 Soluciones para la Ciudad buscan acercar modelos de economía circular y plataformas de reciclaje a los territorios, contribuyendo también a la adaptación de Chile frente al cambio climático.

DGA confirma grave contaminación de aguas por derrame de Minera Tres Valles

Un informe de la Dirección General de Aguas (DGA), elaborado junto con la Superintendencia del Medio Ambiente, vinculó las filtraciones del proceso de lixiviación de Minera Tres Valles con el deterioro de las aguas superficiales de la quebrada Quilmenco, en la cuenca del río Choapa. Las muestras registraron una caída del pH de 7,88 a 4,68 y concentraciones de aluminio, hierro, manganeso, cobre, arsénico y sulfatos superiores a las normas para riego o consumo humano. La autoridad concluyó que el agua analizada presenta una limitación absoluta de uso y no es apta para consumo, agricultura ni actividades pecuarias.

Los resultados fueron obtenidos tras las gestiones de fiscalización impulsadas por la Municipalidad de Illapel ante diversos organismos públicos. Frente a los antecedentes, el municipio anunció que mantendrá activo su plan de resguardo hídrico y solicitará ampliar el monitoreo a las aguas subterráneas, realizar reuniones informativas con las comunidades y comités de agua potable rural, determinar las responsabilidades ambientales y adoptar medidas que impidan nuevos escurrimientos desde las instalaciones de la minera.