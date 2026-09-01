Subtel ordena bloquear 42 sitios de apuestas online: operadoras tendrán 48 horas

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR bloquear el acceso a 42 sitios de apuestas y juegos de azar online identificados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Las empresas tendrán un plazo máximo de 48 horas, contado desde su respectiva notificación, para ejecutar la medida.

La instrucción se realizará mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y responde a lo resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco de un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción contra las compañías de telecomunicaciones.

Según informó Subtel este martes 1 de septiembre, las 42 URL corresponden a plataformas que fueron revisadas por la Superintendencia de Casinos de Juego y calificadas como operadores no autorizados.

El procedimiento contempla que las empresas proveedoras de acceso a internet, una vez recibido el oficio de Subtel junto con el listado de dominios, hagan efectivo el bloqueo DNS dentro de las siguientes 48 horas.

Además, las compañías deberán acreditar directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago que ejecutaron la instrucción y enviar una copia de esa información a Subtel, detallando la fecha y hora exactas en que se concretó cada bloqueo.

La medida tiene su origen en el recurso presentado por la Lotería de Concepción contra las empresas de telecomunicaciones. En ese procedimiento judicial se determinó el bloqueo de las plataformas que operan al margen de la regulación vigente.

De acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones ratificó la utilización del DNS como mecanismo para aplicar la medida, al considerar que permite efectuar el bloqueo resguardando la neutralidad de la red y la privacidad de los usuarios, además de reducir el riesgo de afectar involuntariamente servicios lícitos.

“Como Subtel estamos dando estricto cumplimiento a los dictámenes de la justicia y al marco regulatorio, desplegando una solución técnica eficiente y coordinada que resguarda la seguridad digital de las personas”, señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

“Con este oficio, exigimos a las empresas de telecomunicaciones actuar con la máxima celeridad para bloquear el acceso a plataformas de casinos online que operan al margen de la ley”, agregó.

El mecanismo comienza con la identificación de los dominios. La Lotería de Concepción u otros recurrentes pueden entregar una nómina con dominios, subdominios y sitios derivados o “espejo” asociados a las plataformas.

Posteriormente, la Superintendencia de Casinos de Juego debe verificar y validar cuáles corresponden a operadores no autorizados. Una vez realizada esa revisión, Subtel notifica a las empresas de telecomunicaciones e instruye el bloqueo.

El procedimiento no se limitará al listado conocido este martes. Debido a que estas plataformas pueden cambiar sus direcciones o habilitar sitios alternativos, la misma fórmula podrá utilizarse posteriormente para nuevos dominios, subdominios o páginas espejo, siempre que sean específicos, verificables y previamente validados por la SCJ.

También se contempla un mecanismo para corregir eventuales errores de identificación o afectaciones a servicios lícitos.

Los 42 sitios incluidos en la primera instrucción corresponden a Betano, Coolbet y Coolbet Chile; 1xBet y su versión para Chile; Betsson y Betsson1001; Rojabet en sus dominios .cl y .com; Betsala y Betsala11; MiCasino y MiCasino en Vivo; Jugabet; Stake; Allsport365; Bet365; 1Wins; Estelarbet y Estelarbet.vip; Juegalo; Apuestas Royal; Novibet; Epicbet; BC.Game; Playglobal5; Rabona y uno de sus dominios alternativos; Pin-Up; Latamwin; Melbet; Tikitaka; Tonybet; Betfury; Bet7k; Doradobet; Winchile; Jackpot City Casino; Juega con el King; Casino Nano; Nayafacil y Betcris.