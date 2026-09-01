Foro Madrid en Chile: qué es, quiénes participan y qué hay que observar

El Presidente José Antonio Kast y el presidente de Argentina, Javier Milei, abrirán el V Encuentro Regional de Foro Madrid, que se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. La cita reunirá a dirigentes conservadores de América y Europa, representantes del Gobierno chileno y figuras vinculadas a Vox y Estados Unidos.

Foro Madrid se define como una alianza internacional destinada a defender la libertad, la democracia y el Estado de derecho frente al avance de la extrema izquierda. Es una iniciativa de la Fundación Disenso, laboratorio de ideas presidido por el líder de Vox, Santiago Abascal, que busca articular una red contrapuesta al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla, según explica la organización en su sitio oficial.

Bajo el lema “Una nueva era para Iberoamérica”, la edición de Santiago abordará seguridad, economía, política internacional, libertad de expresión y defensa de los valores occidentales. El encuentro culminará con la denominada Declaración de Santiago de Chile, que pretende establecer una hoja de ruta para la cooperación entre las fuerzas políticas participantes.

Los principales oradores

Kast pronunciará el discurso inaugural el jueves 3, entre las 8:45 y las 9:15 horas, y será sucedido por Milei. La bienvenida estará a cargo del secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

La delegación estadounidense incluye a la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah B. Rogers; el presidente de The Heritage Foundation, Kevin Roberts; y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Este último participará en el panel “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”. La programación conocida muestra que la relación de Washington con la región será uno de los ejes del encuentro.

El oficialismo chileno estará representado por Francisco Orrego (RN), Ricardo Neumann, Benjamín Moreno, Cristián Araya, Juan Antonio Urzúa y el exministro Julio Isamit. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, intervendrá en una conversación sobre crimen transnacional y terrorismo.

El tono de Kast y la bilateral con Milei

El primer punto por observar será el tono del Mandatario. Kast participó anteriormente en Foro Madrid y fue uno de los primeros firmantes de su declaración fundacional, pero esta vez asistirá como jefe de Estado. La Moneda ha señalado que hablará sobre seguridad, crecimiento, libertad y democracia, y que su presencia no implica gobernar para una corriente política determinada.

La distinción entre su trayectoria política y su papel institucional es precisamente el aspecto cuestionado por Evópoli. El senador Luciano Cruz-Coke dijo que preferiría que el Presidente enviara un saludo y no asistiera, mientras el diputado Jorge Guzmán pidió evitar declaraciones que comprometan la política exterior chilena.

También será relevante la eventual reunión bilateral entre Kast y Milei. El encuentro se gestiona después de la controversia provocada por los dichos de un jefe militar argentino sobre el estrecho de Magallanes. El Gobierno chileno ha señalado que la conversación tendría una agenda abierta, que también podría incluir el caso de Galvarino Apablaza. Las gestiones diplomáticas se desarrollaron en paralelo a las dudas iniciales sobre la visita del mandatario argentino.

Las tensiones políticas

La cita ya abrió diferencias dentro del oficialismo. Parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario participarán en sus paneles, mientras Evópoli resolvió mantenerse al margen. El Gobierno defendió el derecho de Kast a asistir, pero la controversia expuso las distintas fronteras ideológicas de la coalición.

Desde la oposición, la excandidata presidencial Jeannette Jara calificó la asistencia como “una muy mala señal al país” y emplazó a Kast a actuar como Presidente de todos los chilenos. Por ello, además de los discursos, habrá que observar si la Declaración de Santiago permanece en el ámbito de la coordinación partidaria o incorpora definiciones capaces de tensionar la política exterior y la convivencia interna del oficialismo.