Francisco Vidal cuestionó inédito actuar de embajador de EE.UU. y llamó a “mantener la sobriedad”

El exministro de Defensa y exvocero de Gobierno Francisco Vidal criticó la conducta que ha tenido el embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, al tiempo en que le acusó de una intervención impropia en la política doméstica nacional.

En entrevista con CNN Chile Radio, el exministro recordó las asperezas que Judd ha tenido con miembros del gabinete chileno, aún siendo de gobiernos ideológicamente afines.

“Hace tres semanas retó públicamente a dos ministros. No había visto nunca que un embajador rete públicamente a dos ministros”, dijo en referencia a los exabruptos del diplomático con el jefe de Agricultura, Jaime Campos, y su par de Defensa, Fernando Barros. A juicio de Vidal, la actitud de Judd excede el papel que un embajador debería ejercer como parte de sus funciones de representación de otro país.

El exsecretario de Estado aseveró que las relaciones bilaterales Chile-Estados Unidos deben mantenerse en un saludable estado, pero remarcó que eso no implica someterse a intervenciones impropias e innecesarias en el debate político interno.

“Hay que decir al embajador que él es embajador ante un país soberano, libre, autónomo, que quiere tener las mejores relaciones con Estados Unidos. Pero esas mejores relaciones no significan arrodillarse, no significan escuchar al embajador como si fuera el virrey”, señaló.

La forma de confrontación que Judd representa es la misma que la administración de Donald Trump propugna tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, agregó el exministro. La estrategia estadounidense se acerca cada vez más a un unilateralismo en lo comercial, diplomático y defensa.

“Lo que corresponde, y yo confío que el Presidente así lo piensa, es el equilibrio”, dijo. Chile debe ser un país autónomo en términos de relaciones internacionales, más allá de la afinidad ideológica de un gobierno u otro. Las políticas de defensa y vínculos externos deben, también, ser políticas de Estado, que perduren a los gobiernos.

La respuesta ante los comentarios de Judd, indicó Vidal, serían “mantener la sobriedad” y evidenciar lo impropio de su comportamiento, evitando que las tensiones escalen a niveles altos e innecesarios.