Informe de Carabineros apunta a que Vivanco borró contenido antes de su detención

Un informe de Carabineros incorporado a la investigación de la denominada trama bielorrusa estableció que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco borró contenido de su teléfono celular antes de su detención, un nuevo antecedente sobre el manejo de sus dispositivos electrónicos dentro de la causa por cohecho reiterado y lavado de activos.

Según informó La Tercera, Vivanco fue detenida la noche del 25 de enero en su domicilio de Las Condes, donde personal del OS7 ejecutó una orden de entrada, registro e incautación. Entre los elementos requisados figuraban un iPhone 14 y un teléfono Samsung, además de dispositivos de almacenamiento digital y documentación.

El estado de los teléfonos ya había sido materia de controversia durante la investigación. En una audiencia previa, la Fiscalía expuso que algunos de los dispositivos entregados o incautados habían sido borrados. Vivanco sostuvo entonces: “Incautaron uno que estaba borrado porque era una cuenta que cerré meses antes”.

Borrado de equipos bajo disputa

La defensa de la exmagistrada también rechazó que hubiese existido una eliminación deliberada de información. Su abogado Jorge Valladares afirmó en enero que no era efectivo que Vivanco hubiese entregado intencionalmente un teléfono con antecedentes borrados y atribuyó el estado de uno de los equipos a procedimientos asociados al Poder Judicial.

Vivanco fue formalizada luego de su detención. La Fiscalía Regional de Los Lagos sostiene que, mientras integraba la Corte Suprema, habría favorecido al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en litigios contra Codelco a cambio de pagos efectuados por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar a los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.