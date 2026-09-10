Tormentas eléctricas podrían afectar entre las regiones de Coquimbo y Maule desde este jueves

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó durante la mañana de este jueves 9 de septiembre su pronóstico por probables tormentas eléctricas que podrían afectar a cinco regiones del país desde las próximas horas.

Acorde a lo que informó la institución encargada, el fenómeno ocurriría entre la tarde de este jueves 10 de septiembre y hasta la noche del viernes 11, debido a la presencia de una vaguada en altura.

El aviso meteorológico actualizado nombra como áreas de potencial riesgo de tormentas eléctricas a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule. En particular, la zona pronosticada por región será:

Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Región Metropolitana: valle, precordillera y cordillera.

O’Higgins: valle, precordillera y cordillera.

Maule: precordillera y cordillera.

La potencial presencia de tormentas eléctricas se asociará, según la Dirección Meteorológica de Chile, a chubascos aislados y potencialmente fuertes, por lo que las lluvias afectarían a lugares muy concretos y no a la totalidad de la zona.

El aviso metereológico es de carácter preventivo y se emite ante la posibilidad de cualquier fenómeno climático que podrían afectar o generar riesgos. Por ende, no significa que será 100 % seguro que estas regiones sufran truenos y relámpagos, pero se avisa la posibilidad y se llama a estar pendiente de la evolución de las condiciones del tiempo, sobre todo a quienes vivan en los sectores determinados.

El aviso regirá, al menos, hasta la noche del viernes 11 de septiembre, pero siempre sujeto a la posibilidad de actualizarse.