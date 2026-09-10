Tormentas eléctricas podrían afectar entre las regiones de Coquimbo y Maule desde este jueves
Cinco regiones del país podrían sufrir este tipo de tormentas, asociadas a pulsos de lluvias sumamente localizados. La alerta regirá, de no mediar cambios en el clima, hasta el viernes 11.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó durante la mañana de este jueves 9 de septiembre su pronóstico por probables tormentas eléctricas que podrían afectar a cinco regiones del país desde las próximas horas.
Acorde a lo que informó la institución encargada, el fenómeno ocurriría entre la tarde de este jueves 10 de septiembre y hasta la noche del viernes 11, debido a la presencia de una vaguada en altura.
El aviso meteorológico actualizado nombra como áreas de potencial riesgo de tormentas eléctricas a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule. En particular, la zona pronosticada por región será:
- Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
- Región Metropolitana: valle, precordillera y cordillera.
- O’Higgins: valle, precordillera y cordillera.
- Maule: precordillera y cordillera.
La potencial presencia de tormentas eléctricas se asociará, según la Dirección Meteorológica de Chile, a chubascos aislados y potencialmente fuertes, por lo que las lluvias afectarían a lugares muy concretos y no a la totalidad de la zona.
El aviso metereológico es de carácter preventivo y se emite ante la posibilidad de cualquier fenómeno climático que podrían afectar o generar riesgos. Por ende, no significa que será 100 % seguro que estas regiones sufran truenos y relámpagos, pero se avisa la posibilidad y se llama a estar pendiente de la evolución de las condiciones del tiempo, sobre todo a quienes vivan en los sectores determinados.
El aviso regirá, al menos, hasta la noche del viernes 11 de septiembre, pero siempre sujeto a la posibilidad de actualizarse.