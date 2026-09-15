Dios, patria y familia: nacimientos y matrimonios aumentaron interanualmente en junio de 2026

“Dios, patria y familia” es una consigna históricamente vinculada a sectores conservadores y los nuevos datos demográficos entregan una fotografía particular para una de las principales preocupaciones que el Gobierno de José Antonio Kast ha instalado durante sus primeros seis meses: en junio aumentaron interanualmente los nacimientos, los matrimonios y los Acuerdos de Unión Civil (AUC).

Según el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el sexto mes de 2026 nacieron 12.080 niños en Chile, lo que representa un incremento de 1,7% respecto del mismo mes de 2025.

Del total de nacimientos, un 50,9% correspondió a hombres y un 49,1% a mujeres. Al observar la edad de las madres, el mayor número se concentró entre los 30 y 34 años, con 3.611 nacidos vivos, equivalentes al 29,9%.

En segundo lugar se ubicaron las mujeres de entre 25 y 29 años, quienes concentraron 3.068 nacimientos, un 25,4% del total registrado durante junio.

El dato aparece en medio de la preocupación que La Moneda ha manifestado por la sostenida caída de la natalidad en el país. El propio Kast dedicó parte de su primera Cuenta Pública, el pasado 1 de junio, a lo que denominó una “crisis silenciosa”.

“Para enfrentar esta crisis silenciosa, creamos la Secretaría del Plan Chile Renace y convocaremos a una Comisión Asesora Presidencial para que formar una familia vuelva a ser posible para quien lo sueñe. Los niños son el futuro de Chile”, anunció entonces.

La preocupación gubernamental tiene como telón de fondo las cifras registradas durante 2025. Ese año se contabilizaron 146.446 nacidos vivos, cerca de 130 mil menos que en 1993, mientras que la tasa global de fecundidad cayó por primera vez por debajo de un hijo por mujer, hasta 0,99.

Por ello, el incremento de 1,7% registrado en junio constituye una variación positiva respecto del mismo mes del año anterior, aunque por sí solo no permite establecer un cambio en la tendencia demográfica de largo plazo.

El boletín del INE también mostró un aumento considerable en los matrimonios. Durante junio se celebraron 3.937 en el país, un 21,2% más que en el mismo mes de 2025.

Todavía mayor fue el incremento de los Acuerdos de Unión Civil. En junio se registraron 2.470, lo que representa un salto interanual de 55,2%.

Del total de AUC, el 91% correspondió a parejas de distinto sexo. Los acuerdos entre hombres representaron un 4,7%, mientras aquellos celebrados entre mujeres alcanzaron un 4,3%.

Los datos sobre formación de parejas coinciden con uno de los ejes que Kast ha buscado instalar dentro de su agenda demográfica. Durante la Cuenta Pública sostuvo que “muchos de nuestros problemas tienen su raíz en el debilitamiento de la familia” y que, por ello, “fortalecer a la familia es fortalecer Chile”.

Como parte de esa estrategia, el Ejecutivo creó la Secretaría del Plan Chile Renace y anunció una Comisión Asesora Presidencial destinada a elaborar propuestas frente a la crisis de natalidad. A ello se suma el Plan Crecer en Familia, orientado a que cerca de 700 niños de entre cero y tres años que viven en residencias puedan incorporarse a familias de acogida.

Mientras nacimientos, matrimonios y AUC anotaron aumentos interanuales en junio, las defunciones siguieron la dirección contraria.

Durante el mes se registraron 11.285 fallecimientos, 410 menos que un año antes, equivalentes a una disminución de 3,5%. Del total, 5.894 correspondieron a hombres y 5.391 a mujeres.

La mayor concentración se produjo entre las personas de 80 a 99 años, con 5.042 fallecimientos, equivalentes al 44,7% del total. Las muertes de menores de un año llegaron a 73, un 0,6%.

Así, las cifras de junio entregan un respiro puntual en uno de los indicadores que más inquietan al Ejecutivo: los nacimientos aumentaron frente al mismo mes de 2025, aunque el desafío que motivó la creación del Plan Chile Renace sigue marcado por una tasa de fecundidad que el año pasado llegó a su mínimo histórico.