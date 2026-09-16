Cita de Kast con Orrego desconcierta a republicanos tras revés por fallida destitución

La reunión entre el Presidente José Antonio Kast y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, generó desconcierto en sectores del Partido Republicano, apenas ocho días después del fracaso de la ofensiva oficialista que buscaba destituir a la autoridad regional.

Según informó La Tercera, Kast recibió este miércoles a Orrego en La Moneda, acompañado por su jefe de gabinete. La cita había sido solicitada por el gobernador en junio, durante una actividad de reforestación realizada en el cerro Colorado, en Renca.

El encuentro estuvo centrado en asuntos regionales, entre ellos empleo, proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. También se abordaron iniciativas como el cerro Chena, proyecto que ha provocado diferencias entre Orrego y el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

El factor político de la reunión

La cita ocurrió luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara, por tres votos contra dos, el requerimiento presentado por consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI para destituir a Orrego por faltas a la probidad que le atribuían.

La acción tuvo entre sus impulsores al consejero republicano Ignacio Dülger, quien hasta hace poco se desempeñó como asesor del Segundo Piso de La Moneda, y al consejero de la UDI Álvaro Bellolio, quien también trabaja en esa repartición.

El requerimiento había sido presentado en julio de 2025 con el respaldo de 16 consejeros regionales. Entre sus fundamentos figuraban cuestionamientos por el uso de recursos públicos y la contratación, por más de $31 millones, de sesiones de coaching que los requirentes asociaron a fines electorales.

La incorporación de Orrego a la agenda presidencial provocó sorpresa entre dirigentes republicanos, especialmente porque parlamentarios de la colectividad habían mantenido durante los últimos días una disputa pública con el gobernador a raíz del fallo del Tricel.

Los cuestionamientos internos apuntaron principalmente al momento escogido por el Presidente, después de meses de ofensiva política y judicial contra la autoridad regional. Otros dirigentes, sin embargo, restaron importancia al encuentro y argumentaron que Kast ya ha recibido a otros gobernadores, por lo que resultaría difícil excluir al jefe regional metropolitano.

Orrego acusó anteriormente a Republicanos de impulsar una “operación política” para removerlo. Según relató, dirigentes de esa colectividad le comunicaron que pedirían su destitución por una decisión política. El gobernador calificó la medida como “la pena capital en política”, debido a que implicaba también una inhabilitación por cinco años.