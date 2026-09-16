Economista Soledad Hormazábal “no ve posible” bajar desempleo con subsidios o inversión pública

La economista Soledad Hormazábal puso en duda que el Gobierno pueda reducir la tasa de desempleo al 6% mediante subsidios a la contratación y una mayor inversión pública. En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la directora de Evidencia en Pivotes sostuvo que las medidas de emergencia pueden contribuir a crear puestos de trabajo, pero advirtió que la magnitud del problema exige transformaciones de carácter estructural.

“Llegar al 6% con medidas como subsidio o inversión pública, evidentemente no lo veo posible”, afirmó Hormazábal, quien fue asesora económica del gabinete presidencial durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Sus declaraciones se producen en medio de un complejo escenario laboral. Según los antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregados para la entrevista, la tasa de desocupación llegó al 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, su mayor nivel en cinco años, lo que equivale a cerca de un millón de personas sin empleo.

Frente a esas cifras, el Ejecutivo prepara un plan de emergencia laboral que se presentaría la próxima semana. La propuesta contempla medidas para acelerar la inversión pública, potenciar la acción de los municipios, fortalecer los subsidios al empleo e impulsar iniciativas dirigidas a las zonas rurales.

El Gobierno estima que ese conjunto de acciones podría permitir la creación de unos 25 mil empleos durante el próximo trimestre.

Consultada sobre la viabilidad de esa proyección, Hormazábal distinguió entre la posibilidad de alcanzar la cifra anunciada y su capacidad para modificar sustancialmente los indicadores de desocupación. “25.000, a mí me parece posible, pero dada la magnitud de lo que tenemos, no me parece suficiente”, sostuvo.

La economista explicó que el impacto de esa cantidad de nuevos puestos de trabajo sería acotado frente al volumen actual de personas desocupadas. “25.000 permitirían bajar un par de puntitos, a lo que hoy estamos de 9,5, quizás en torno a 9,3 o 9,2 el desempleo”, estimó, refiriéndose a una eventual disminución de algunas décimas en la tasa.

A partir de ese cálculo, planteó que el plan de emergencia debe entenderse como parte de una respuesta más extensa y no como una solución suficiente para alcanzar la meta de desocupación planteada por el Ejecutivo. “Se requiere una batería bien amplia de medidas para poder hacer frente, porque la crisis que tenemos es muy grande”, advirtió.

El Gobierno ha adelantado que la infraestructura pública y la vivienda tendrán un lugar especial en su estrategia de reactivación laboral. Según lo señalado por el biministro Claudio Alvarado, ambas áreas también ocuparán un espacio relevante en el proyecto de ley de Presupuestos del próximo año.

En la elaboración del plan tendrán un papel protagónico los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Sin embargo, Hormazábal insistió en que las iniciativas centradas en inversión y subsidios no permitirían, por sí solas, reducir la desocupación desde el 9,5% hasta el 6%.

Para alcanzar ese objetivo, sostuvo, es necesario abordar dos dimensiones: recuperar la capacidad de crecimiento de la economía y conseguir que esa expansión se traduzca en una mayor generación de puestos de trabajo.

“Llegar al 6 requiere estas medidas estructurales que yo te decía, es decir, permitir que de nuevo, por un lado, crecimiento. Sin crecimiento no hay generación de empleo”, afirmó.

La directora de Evidencia en Pivotes añadió que el crecimiento económico, aunque necesario, tampoco resulta suficiente si no va acompañado de cambios en las condiciones que determinan la contratación. “Pero, por otro lado, además, que ese crecimiento rinda más en términos de trabajo”, explicó.

En ese punto, la economista planteó la necesidad de impulsar una agenda laboral que responda a las características actuales del mercado y facilite la creación de empleos.

“Eso tiene que ver con una agenda laboral que esté en línea con lo que el día de hoy requiere un mercado laboral dinámico del siglo XXI”, sostuvo.