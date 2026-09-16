Rellenos sanitarios “on fire”: uno quiere expandirse y otro instalarse

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¡Hola, Ñuble! Con riesgo de caer en una frase cliché, lo invito a celebrar las Fiestas Patrias en esta parte del país. Cortas, pero buenas, dicen en comunas.

En Chillán, el centro de la celebración será la Fiesta de la Chilenidad, aunque de mar a cordillera se podrá encontrar panoramas para hacer de estos tres días una oportunidad para reencontrarse con las tradiciones y costumbres ancestrales del campo. Y de eso, Ñuble sabe demasiado.

Si anda por estos lares, les recomendamos salidas a Quinchamalí, para apreciar el trabajo de las alfareras y su greda negra. O a Ninhue, la Cuna de Prat, donde están las bordadoras y colchanderas de chupallas. Si lo suyo es degustar, los mariscos en la caleta Rinconada de Taucú o un asado de chivo en San Fabián le permitirá saborear el paladar de mar a cordillera. ¡Después me cuenta!

Vamos ahora a nuestros temas.

Como tema central les presentamos el relleno sanitario de Chillán Viejo, que no es solo un depósito de residuos domiciliarios. También recibe desechos industriales procedentes de distintos rubros, actividad que lo sitúa entre los principales emisores de metano del mundo. De ahí la preocupación de las comunidades ante sus planes de expansión. Antes de avanzar en ellos, sin embargo, el recinto deberá responder una serie de observaciones derivadas de un procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Los vecinos ya preparan las herramientas que la institucionalidad les permite utilizar para hacer valer su opinión. Lo que más los inquieta es que, frente al actual relleno, se proyecta instalar otro, perteneciente a la misma empresa que tiene a su cargo la recolección de los desechos domiciliarios. Todo ello, en un sector que los propios vecinos califican como “zona de sacrificio”.

La dimensión medioambiental también marcó la discusión en torno al proyecto de construcción del embalse Nueva La Punilla. Se denomina “Nueva” porque corresponde al segundo intento de concretar esta megaobra de riego, luego de que el proyecto original fracasara por los problemas económicos de la empresa italiana Astaldi, que se había adjudicado su ejecución. La iniciativa fue presentada por el Gobierno en San Fabián, comuna donde se emplazará el embalse. Sin embargo, el concejo municipal la rechazó, argumentando que, “tal como está”, debe someterse a una nueva evaluación ambiental, trámite que no estaría contemplado en el actual proyecto de continuidad.

Nos encontramos además con un ambicioso proyecto de seguridad a cargo del Gobierno Regional, que invertirá $1000 millones en integrar la totalidad de las cámaras de televigilancia de las 21 comunas de Ñuble, en una central regional, para coordinar con las policías las acciones operativas y preventivas. La apuesta es entregar mayor seguridad a los barrios de una manera unificada.

En esta edición destacamos la presencia de vinos del Valle del Itata en el Chile Wine Day 2026, realizado por ProChile en Ciudad de México, y cerramos con una interesante exposición que reúne a 12 destacados artistas visuales de la región.

Pareciera ser que el hilo conductor de esta edición es el lema “la unión hace la fuerza”, en sintonía con los aires dieciocheros. ¡Salud!

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“No hay primera sin segunda”: relleno sanitario busca ampliar su capacidad mientras otro quiere instalarse en el mismo sector

Un doble dolor de cabeza viven por estos días los habitantes de las comunidades cercanas al relleno sanitario de Chillán Viejo, luego de que la empresa Ecobío SpA anunciara sus planes para ampliar la capacidad de recepción del recinto, donde se depositan residuos tanto domiciliarios como industriales procedentes de distintas regiones del país.

El problema es doble porque el anuncio se produce justo cuando otra empresa, Inser, a cargo del servicio de recolección de basura domiciliaria de varias comunas de la región, pretende instalar a escasos metros un relleno propio, iniciativa que actualmente se encuentra bajo evaluación ambiental.

Respecto del relleno de Ecobío, propiedad de la empresa Volta y situado en el Fundo Las Cruces, sector Llollinco, la compañía busca ampliar la vida útil del recinto. Para ello inició gestiones con la comunidad con el objetivo de informar sobre el proyecto, el que fue presentado el pasado 11 de agosto durante una reunión denominada “proceso de participación ciudadana temprana”.

“La iniciativa busca avanzar hacia una gestión de residuos más moderna, donde el foco esté puesto en la valorización y recuperación de recursos, disminuyendo progresivamente la cantidad de residuos destinados a disposición final, y es aquí donde justamente coincidimos con los intereses declarados por el comité ambiental y el desarrollo regional de Ñuble”, afirmó Ecobío SpA a través de una declaración. La empresa detalló que dicha instancia “es precisamente uno de los elementos que diferencia a Ecobío de otras iniciativas: no esperar a que la evaluación ambiental sea el único espacio de diálogo con la comunidad, sino generar previamente instancias de conversación, escucha y construcción conjunta que permitan incorporar las preocupaciones, expectativas y propuestas del territorio”.

Por parte de la comunidad participaron vecinos e integrantes del Comité Ñuble Limpio, quienes afirmaron que dicho encuentro obedecería a una estrategia de la empresa para proyectar una imagen sustentable ante la comunidad y las autoridades medioambientales.

“Nos pareció que juntaron un grupo de proyectos distintos y los unieron en uno gigante y pretenden presentarlo solamente como una DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, afirmó Manuel Palacios, presidente del comité.

Según explicó el dirigente, “la empresa está sometida a un proceso sancionatorio por incumplimientos graves de la Resolución de Calificación Ambiental vigente, por ingresar durante años volúmenes de residuos muy superiores a lo autorizado y también por superar la cota máxima de residuos”.

Los vecinos aseguran que se han registrado numerosos episodios de malos olores provenientes de los rellenos sanitario e industrial, así como descargas de residuos líquidos. “La empresa tiene un historial de incumplimientos ambientales y pretende regularizar su situación mediante la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental que la libre de la millonaria multa a la que está expuesta y que no nos da garantía alguna de que ahora por fin va a empezar a hacer bien las cosas”, sostuvo el dirigente.

En el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa) figura actualmente en curso un procedimiento sancionatorio contra el Centro Integral de Tratamiento Ambiental y Residuo Sólido Urbano (CITA RSU Ecobío), bajo el expediente D-005-2026, iniciado el 16 de enero de este año, debido a modificaciones al proyecto no consideradas en su Resolución de Calificación Ambiental.

Según consta en el procedimiento, se formularon cargos por “ejecutar (i) la recepción y tratamiento sostenido de volúmenes de residuos industriales sólidos superiores a los autorizados; (ii) la disposición de residuos en alturas que exceden las cotas evaluadas; y (iii) la operación del sistema de manejo de lixiviados en condiciones de sobrecarga, modificando sustantivamente la magnitud, extensión y duración de los impactos ambientales evaluados, sin contar con una evaluación ambiental previa que autorice dicha modificación del proyecto”.

Originalmente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) autorizó un depósito o relleno de seguridad destinado a la recepción, tratamiento, inertización y disposición final de residuos industriales sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos. Entre otras condiciones, se estableció una capacidad máxima de tratamiento de 35.000 toneladas al año, alturas máximas de disposición de nueve metros –y de hasta 18 metros previa autorización sectorial–, un sistema de impermeabilización basal, manejo de lixiviados y medidas destinadas a prevenir la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

La empresa respondió a cada uno de los cargos mediante la presentación de un plan, que aún se encuentra bajo análisis de la SMA.

Entre los antecedentes figura además el plan del relleno para el control de emisiones de malos olores denunciados por las comunidades. El problema adquirió incluso una dimensión internacional luego de que el recinto apareciera en el puesto 31 de un ranking mundial de emisores de metano incluido en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Si la empresa cumple las observaciones formuladas por la autoridad medioambiental, podrá avanzar posteriormente en la presentación de su proyecto de expansión.

La comunidad sigue con atención este proceso, al igual que la tramitación del proyecto de Inser, firma detrás de Dimensión S.A., empresa encargada de la recolección de residuos domiciliarios de varias comunas, entre ellas Chillán, y que busca construir su propio relleno sanitario en el sector.

El proyecto se encuentra actualmente en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que entregó a la empresa el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental (Icsara), documento que reúne las observaciones formuladas por los servicios con competencia ambiental.

“Se trata de un documento de 117 páginas, que muestra todas las falencias, imprecisiones y ausencias que presenta el proyecto de Inser. La empresa tiene plazo hasta enero para responder a este documento, lo que estamos seguros de que no podrá cumplir, debido a que se le solicita la ejecución de estudios que requieren más tiempo para llevarse a cabo”, sostienen desde el Comité Ñuble Limpio.

El proyecto de Inser recibió además el rechazo unánime del Consejo Regional de Ñuble, una clara señal política de cara a la decisión que deberá adoptar el Comité de Evaluación Ambiental Regional.

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Concejo Municipal de San Fabián rechaza proyecto de embalse La Punilla y exige nueva evaluación ambiental

Un duro revés sufrió el proyecto para la construcción del embalse La Punilla, sobre el río Ñuble, tras recibir el rechazo unánime por parte del Concejo Municipal de San Fabián.

Hasta la comuna precordillerana de Ñuble llegó la semana pasada el delegado presidencial Diego Sepúlveda a explicar los alcances del nuevo proyecto, tras la estrepitosa caída del primero, luego de que las obras fueran adjudicadas en 2016 a la empresa italiana Astaldi, pero que no pudo materializar por problemas financieros de la empresa y desacuerdos con el MOP.

El proceso, además, no estuvo exento de episodios polémicos, como la expulsión, mediante la fuerza pública, de un grupo de campesinos ganaderos que se mantenían en sus viviendas, ubicadas en la zona de expropiación.

Es así como en junio de 2025, en los últimos meses del anterior gobierno, el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego acordó retomar el proceso de construcción del embalse denominado Nueva La Punilla, un proyecto multipropósito que se emplaza en el Valle del Río Ñuble y que tiene una capacidad proyectada de 565 millones de metros cúbicos, cuya inversión alcanza aproximadamente los $415.000 millones.

Esta vez el mecanismo de financiamiento ya no será el de concesión, sino mediante recursos propios del Gobierno, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, mientras que la inversión total calculada es de $546.250 millones (unos US$ 607 millones), para garantizar el riego de unas 65 mil hectáreas de San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco y San Fabián.

Tras asumir, la actual administración confirmó el acuerdo del Consejo de Ministros, determinando como cronograma para la licitación de las obras el mes de junio de 2027 y el año siguiente para el inicio de los trabajos.

“Esta vez queremos hacer las cosas diferentes, primero está la comunidad“, anticipó el delegado, quien llegó hasta San Fabián para exponer el proyecto ante la comunidad y concejales de San Fabián.

Y aunque el representante del Presidente Kast en todo momento aclaró que el proyecto se hacía escuchando a la comunidad, durante la sesión los concejales y el alcalde expresaron de inmediato dudas respecto a los planes compensatorios ofrecidos, con énfasis en el plan ganadero, para dar protección a los habitantes que se verán afectados por las expropiaciones y no repetir así las traumáticas expulsiones del proceso anterior.

Pero hubo otro aspecto esencial. El Concejo constató que el nuevo proyecto considera la misma resolución de calificación ambiental del primer proyecto, que data de 2010, algo inaceptable, afirmaron, debido al desarrollo de actividades turísticas y sustentables con el medioambiente que han prevalecido en la comuna.

Previo al encuentro, el delegado había reconocido que “el nuevo embalse Punilla va, mantiene su RCA vigente, se tendrá que actualizar a su normativa vigente y lo que queremos proponer es cómo vamos a trabajar en conjunto para que esto se realice de la mejor manera“.

Con estos antecedentes, la unanimidad del Concejo Municipal acordó rechazar la propuesta presentada por el Gobierno, aclarando la exigencia de una nueva RCA.

“Se solicita que no haya avance si no hay actualización de la RCA. Necesitamos que se aclaren con el plan social, el ganadero y la seguridad que necesitamos como comunidad“, sostuvo el alcalde Cristofer Valdés.

Con el rechazo del Concejo Municipal a cuestas, el Gobierno seguirá en proceso de socialización del nuevo proyecto.

Un mensaje de Inacap

Smart Farm Ñuble 2026 reunirá innovación, tecnología y agricultura en terreno

Una experiencia inmersiva de innovación y tecnología del sector agro es la propuesta del Smart Farm Ñuble 2026, iniciativa que se realizará en la Parcela Experimental de INACAP Chillán el próximo 29 de septiembre.

Con apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) el encuentro contará con estaciones tecnológicas y demostraciones prácticas, y reunirá a productores, empresas, especialistas, academia y organizaciones vinculadas al agro, permitiendo fortalecer la conexión entre innovación y sector productivo.

La jornada permitirá conocer de manera práctica herramientas orientadas a una producción más eficiente y sostenible de la agricultura en Ñuble, tales como tecnologías de precisión, inteligencia artificial, análisis de datos, monitoreo, sensores, entre otras, que están transformando al sector.

La actividad será gratuita y cuenta con cupos limitados por lo que requiere previa inscripción.

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A lo Londres: Ñuble busca integrar las cámaras de seguridad de las 21 comunas en una sola central de televigilancia

Un ambicioso plan de seguridad puso en marcha el Gobierno Regional de Ñuble (Gore), el cual busca integrar la totalidad de las cámaras de televigilancia –diseminadas hoy por las 21 comunas de la región– a una red regional.

El proyecto regional contempla la puesta en marcha de una moderna Sala de Monitoreo Regional (CIES) en el edificio del Gobierno Regional, dotada de 209 cámaras, distribuidas en las comunas del territorio. De este modo, Ñuble se posicionará como la primera región de Chile en contar con una red integrada que opera simultáneamente como sistema de comunicación y datos, bajo el convencimiento de entregar mayor protección a los barrios.

“En este momento estamos integrando al sistema las cámaras de otros proyectos, porque la gran fortaleza de esta iniciativa es que crea una red regional de datos, imágenes y video, única a nivel nacional. Además, estamos implementando un sistema de inteligencia artificial para apoyar el monitoreo y hacer más eficiente el uso de las cámaras en la Región de Ñuble. Hace pocas semanas, junto al gobernador y otras autoridades, certificamos a más de 120 operadores capacitados, porque no basta con contar con tecnología: también es fundamental el capital humano para que estas herramientas sean realmente útiles en el combate a la delincuencia y a otras incivilidades“, comentó el jefe regional de Seguridad y Emergencias, Álvaro Rivas, enfatizando el carácter innovador de la estrategia.

El proyecto contó recientemente con un hito importante, como lo fue la entrega de 67 nuevas cámaras de alta gama para la capital regional, Chillán, dispositivos que serán operados por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad desde la Central de Monitoreo, ubicada en el Estadio Nelson Oyarzún.

“La iniciativa aporta un nuevo contingente de dispositivos de televigilancia de última generación, consensuados entre el equipo municipal y el Gore para atender las necesidades reales de nuestros barrios“, afirmó el alcalde Camilo Benavente.

“Estas cámaras se han instalado en sectores con alta presencia de incivilidades y en los puntos de mayor frecuencia de ciertos delitos, según el análisis de Carabineros, la PDI y la Fiscalía, lo que nos permite contar con un perímetro de seguridad en toda la comuna. Las cámaras contarán durante los próximos años con mantención a cargo del proyecto del Gobierno Regional, para que se mantengan plenamente operativas“, remató el gobernador regional Óscar Crisóstomo.

El proyecto regional, que tendrá una inversión de $1.000 millones, considera además la habilitación de 84 puntos de conexión wifi, salas espejo en la PDI y en Cenco de Carabineros.

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Empresas vitivinícolas del Valle del Itata fueron protagonistas en el Chile Wine Day 2026 en Ciudad de México

Ocho viñas de la Región de Ñuble fueron parte del Chile Wine Day 2026 en Ciudad de México, instancia que reunió a importadores, distribuidores, compradores especializados, sommeliers y líderes de opinión vinculados a la industria vitivinícola.

Impulsada por ProChile en México, la instancia buscó fortalecer el posicionamiento del vino chileno, abrir nuevas oportunidades comerciales y visibilizar la identidad vitivinícola del valle del Itata, territorio reconocido por su historia vitivinícola, el rescate de cepas patrimoniales, la producción a escala humana y una estrecha vinculación con el origen. Estos atributos se presentaron como elementos diferenciadores frente a compradores y consumidores que valoraron vinos con autenticidad, relato territorial y características únicas.

El director regional de ProChile Ñuble, Matías Mandiola, destacó que la participación regional en el Chile Wine Day representó una oportunidad estratégica para proyectar la oferta vitivinícola local en un mercado de alto interés para la industria. “La presencia de ocho viñas de Ñuble en esta actividad fue una muestra del potencial, la diversidad y la calidad que tiene nuestra región para competir internacionalmente. México es un mercado estratégico para el vino chileno y quisimos que nuestras empresas pudieran generar vínculos comerciales concretos, posicionando al Valle del Itata y a Ñuble como un territorio con identidad, historia y proyección exportadora”, señaló.

Durante la actividad, las viñas participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus portafolios ante importadores, distribuidores, compradores especializados, sommeliers y líderes de opinión, con el propósito de generar redes de contacto, explorar nuevas oportunidades de negocio y promover la diversidad de la oferta vitivinícola chilena en México.

Uno de los participantes en esta presentación de la oferta vitivinícola fue François Massoc, de Viña Massoc Frères, quien comentó: “Nuestra jornada en México fueron tres días intensos y fue muy buena la organización de los equipos de ProChile Ñuble y la oficina de México. Tuvimos visitas a tiendas especializadas, presentación a prensa especializada y algunos importadores e influencers del vino, donde se hizo una presentación del valle del Itata. De esta experiencia lo más destacable es que se abrieron varias puertas, y el trabajo de coordinación que hizo ProChile con la selección de los invitados fue excelente. Hubo mucho intercambio y hartas posibilidades de hacer negocios”.

Desde ProChile Ñuble destacaron que esta participación formó parte del trabajo permanente de apoyo a la internacionalización de empresas regionales, particularmente en sectores con potencial exportador. En ese contexto, el showroom permitió dar mayor visibilidad a una zona vitivinícola tradicional de Chile y fortaleció la conexión de las viñas de Ñuble con compradores especializados del mercado mexicano.

Para Gustavo Riffo, de Viña Lomas de Llahuén, el trabajo junto a ProChile ha sido de gran importancia porque ha posibilitado la presentación de su oferta en mercados competitivos. “ProChile es un pilar superimportante, un aliado estratégico muy bueno, porque genera instancias directas con los consumidores y, lo más importante, es que tenemos un feedback directo con los importadores del perfil de vino que nosotros estamos presentando“.

Según este viñatero, “generar esas instancias es superbueno porque México es un mercado interesante en el futuro, pero hay que partir por algo, entonces las iniciativas que ha tendido ProChile en México es superimportante para visibilizar los vinos de Chile y de nuestra región, que hay vinos de nicho. Tener estos espacios, estos conversatorios, estas catas de vino, más directas con el consumidor final, nos ayudan mucho a aclarar la situación vitivinícola que hoy día tenemos nosotros como valle del Itata, entonces es un aliado estratégico que siempre está apoyándonos en este tipo de actividades”, afirmó.

La participación en el Chile Wine Day 2026 se sumó a las acciones de promoción comercial impulsadas por ProChile para posicionar la oferta chilena en mercados internacionales, promoviendo así productos con valor agregado, identidad territorial y capacidad de responder a nuevas tendencias de consumo.

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Doce artistas visuales de Ñuble dan vida a la exposición colectiva “Un río suena siempre cerca”

En el Centro de Extensión de la Universidad del Bío-Bío se inauguró la exposición colectiva Un río suena siempre cerca, propuesta que reúne el trabajo de 12 artistas visuales de la Región de Ñuble, bajo la curatoría de Diego Maureira.

La muestra integra obras desarrolladas mediante diversas técnicas y lenguajes visuales por artistas de Chillán, Yungay, Cobquecura, Quillón y San Carlos, y se articula en torno a tres ejes: la relación con el entorno natural, el habitar urbano y las experiencias humanas que configuran dimensiones psicológicas e identitarias.

El título de la exposición, tomado de un verso de Tala de Gabriela Mistral, alude a la presencia del entorno natural como parte del imaginario artístico de los creadores que participan en esta propuesta.

Los artistas que integran la exposición son Paula Garrido Miranda, Alejandro Landaeta Urrutia, Ignacio Pérez Kenchington, Ignacia Yáñez Espoz, Felipe Guíñez Mora, María José Sepúlveda, Constanza Díaz Salazar, Víctor Cárcamo, Francisca Vera, Paulina Reyes, José Luis Gacitúa Ulloa y Águeda Liz Hernández (Ague).

El montaje de la exposición estuvo a cargo de José Luis Gacitúa y Ague, mientras que las mediaciones y visitas guiadas estarán a cargo de Constanza Díaz Salazar y Paulina Reyes.

La exposición ofrece una aproximación a la producción visual contemporánea de Ñuble y a las distintas formas en que sus artistas observan e interpretan el entorno, los espacios que habitan y las experiencias que atraviesan la vida cotidiana.

La exposición Un río suena siempre cerca permanecerá abierta al público hasta el 20 de octubre, en el Centro de Extensión de la Universidad del Bío-Bío, invitando a la ciudadanía a conocer y acercarse a las distintas propuestas y miradas de los 12 artistas visuales que integran esta muestra.

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