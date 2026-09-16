Corte rechaza amparo de Calisto para extender investigación por fraude

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del senador independiente Miguel Ángel Calisto contra la resolución que negó ampliar el plazo de la investigación en su contra.

Según informó Emol, la acción cuestionaba la decisión adoptada el 4 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en una causa por los delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones, ambos en carácter reiterado.

El Ministerio Público acusa a ocho personas, entre ellas Calisto, y cifra el perjuicio causado al Estado en más de $100 millones.

Los argumentos de la Corte

La defensa solicitaba extender la investigación por 120 días y acceder a determinados soportes digitales entregados por otro imputado. Sin embargo, el tribunal de alzada determinó que esas materias corresponden al ejercicio del derecho a defensa dentro del proceso penal.

La Corte sostuvo que esos cuestionamientos no aparecen vinculados de manera directa e inmediata con una afectación de la libertad personal o la seguridad individual del senador.

Aunque reconoció que la persecución penal podría culminar en una decisión que afectara su libertad, concluyó que la defensa no acreditó que la resolución impugnada generara una “amenaza ilegal, cierta y concreta” contra esa garantía.

El fallo también consignó que los antecedentes aportados por un coimputado dieron origen a nuevas investigaciones del Ministerio Público, independientes de la causa en que se dictaron las resoluciones cuestionadas.

Durante la audiencia del 4 de septiembre, la Fiscalía informó que los antecedentes recopilados estaban disponibles para los intervinientes y que las diligencias que motivaron la reapertura de la investigación ya habían concluido.

Ese mismo día, el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación y presentó la acusación. Además, se dispuso que las defensas pudieran examinar los antecedentes en el tribunal y descargar la carpeta investigativa.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.