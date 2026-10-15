Asociación de AFP explicó caída del Fondo E: “Esto es una estrategia de largo plazo”

Entre el período de enero y septiembre de 2026 se registró una caída del Fondo E con una acumulación negativa de 10,4%. Por lo anterior, parlamentarios llevaron un oficio a la Superintendencia de Pensiones. La raíz del problema fue el incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que provocó una baja en el valor de los bonos y en las inversiones de renta fija.

La Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) respondió a la información a través de un comunicado donde explicó que la disminución “se concentró principalmente en septiembre” y que, a pesar de las caídas del Fondo E, “la suma de los multifondos muestra que los fondos de los chilenos han crecido en USD 10 mil 778 millones en lo que va de este año”.

Asimismo, la asociación recordó que en 2021 el Fondo E también cayó un 13,11% real y para el cierre de 2025 se “había logrado compensar esa pérdida”. “Este antecedente muestra que caídas puntuales pueden revertirse con el tiempo, aunque no garantiza una recuperación futura”, explicaron.

El Fondo E de las AFP registra en lo que va del año uno de sus peores resultados desde su creación. Según el último reporte de la Superintendencia de Pensiones, el fondo tuvo una baja de 4,92% en septiembre, por lo que la acumulación en el año muestra una caída de 10,39%.

El gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, señaló que “un fondo de pensiones no tiene pérdidas o ganancias, siempre son alzas o bajas en su valorización, bajas que la historia muestra se revierten en el corto y mediano plazo”.

Finalmente, desde la asociación aseguraron que “esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo. E históricamente, las estrategias han demostrado ser exitosas en el largo plazo en todos los fondos”.