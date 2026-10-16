Pérdidas de AFP: Exsuperintendente dice que cumplió con advertir lo que pasaría

El Fondo E de las AFP registra una caída de un 10,39 % desde enero, desatando graves pérdidas en los ahorros de los afiliados al segmento más conservador del sistema previsional chileno. Luego que Bloomberg reportara inicialmente el desplome, comenzaron las preguntas para entender cómo pudo surgir una caída en los ahorros previsionales tan marcada

En primer lugar se relacionó con el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos: la estrategia, que inicialmente favoreció los resultados de los fondos, comenzó a generar pérdidas cuando el mercado evolucionó en sentido contrario luego de que los bonos Tesoro de Estados Unidos aumentaran su rendimiento, lo que por consiguiente redujo el valor de los contratos y elevó el costo de deshacer las posiciones.

Pero a lo anterior se suma la estrategia que las AFP usaron, en donde invirtieron en derivados de tasas de interés (en particular, swaps), lo que profundizó las pérdidas. En abril, El Semanal de El Mostrador informó sobre la preocupación regulatoria por la exposición de las AFP a estas inversiones y los nuevos límites que preparaba la Superintendencia de Pensiones.

Frente a los cuestionamientos, el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, defendió el rol del ente regulador durante su periodo a cargo de este. En conversación con La Tercera, señaló que hizo las advertencias correspondientes y que las explicaciones hoy recaen en las propias administradoras.

“En este caso se pueden decir muchas cosas, pero pienso que el regulador cumplió con su deber de advertencia a las AFP de forma repetitiva y en todas las instancias. En reuniones presenciales y de forma escrita. Las AFP tuvieron todas las señales de parte del regulador para modificar su estrategia y si no lo hicieron, es un tema que ellas tienen que explicar por qué“, planteó.

Consultado sobre cómo pudo ser que la regulación vigente permitió el escenario actual, Macías matizó en que no en todos los casos la regulación habría sido la respuesta debido a la volatilidad de los activos financieros: “Al intervenir y justo normar cuando la estrategia aparentemente estaba dando resultados, ¿qué habrían dicho si las tasas bajan? Bueno, que la Superintendencia impidió que los afiliados ganen. Entonces, siempre es complejo encontrar ese equilibrio. ¿Cuál es el camino correcto? Usted puede normar absolutamente todo y regular, pero eso tampoco es bueno“.

Reiterando las advertencias hechas por el ente regulador a las administrador, el exsuperintendente relató como los directores de la AFP no cambiaron de rumbo, “pese a todas las advertencias que le hizo la Superintendencia. Y la Superintendencia, antes que las tasas empezaran a subir, ya se dio cuenta que las AFP no iban a tomar acciones voluntariamente. La autorregulación no existió acá“.

En línea con lo anterior, reconoció que la normativa del 9 de abril (que precisamente regula el uso de instrumentos derivados por parte de las AFP) pudo ser publicada antes, pero que los resultados positivos previos volvían difícil intervenir el mercado. “En todo caso, la intervención se produjo antes de esta alza abrupta de tasas. Pero este ajuste a la exposición en derivados no podía ser tan rápido, porque podía afectar a los mismos fondos de pensiones, tenían que deshacer muchas posiciones”.

“Creo que las AFP transparentemente tienen que darle explicaciones a sus afiliados, su obligación es esa. Es su deber fiduciario, los recursos no son de las administradoras, son de los afiliados. Y lo correcto es que las AFP le expliquen claramente a sus afiliados qué es lo que ocurrió exactamente con el fondo E”, sentenció.