Vodanovic “baja el dedo” a proyecto de Araya y compañía: “No estoy para firmar proyectos mal hechos”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, marcó distancia con la nueva fórmula que se negocia para reemplazar la reforma constitucional de seguridad del Gobierno y descartó respaldar un nuevo estado de excepción. “No creo que sea necesario un nuevo estado de excepción y no lo he creído nunca”, afirmó la senadora, en medio de las gestiones para destrabar una iniciativa que no consiguió reunir los respaldos necesarios en el Senado.

El rechazo de Vodanovic se produce luego de que La Moneda modificara el diseño de su propuesta original. La reforma presentada en agosto contemplaba un nuevo estado de excepción que podía extenderse hasta por 240 días, además de restricciones a libertades fundamentales, requisición de bienes e interceptación de comunicaciones. Pero las objeciones a ese esquema dificultaron que el Ejecutivo alcanzara los 29 votos requeridos para avanzar en la idea de legislar.

Frente a la alternativa que actualmente trabajan los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (P. Rep.), Vodanovic también expresó reparos. “Yo no estoy para firmar proyectos malos, mal hechos y peores, incluso que el proyecto que ya presentó el gobierno”, sostuvo en conversación con EmolTV.

La propuesta parlamentaria contempla abordar desde un nivel constitucional el crimen organizado, establecer regímenes penitenciarios diferenciados según peligrosidad y modificar el actual estado de emergencia, dejando fuera el nuevo estado de excepción.

La distancia de la senadora no se limitó al contenido de la iniciativa. Vodanovic cuestionó también que se haya presentado la negociación con Araya como si existiera previamente un entendimiento entre ambos. “A mí me mandó un borrador el lunes a las cinco de la tarde y el martes fue a tomar desayuno con el presidente y comprometió el ingreso de ese proyecto”, relató.

El episodio se da en paralelo al desmarque de los comités opositores de las conversaciones encabezadas por Araya. Desde el comité PS-PPD-PL e independientes negaron haberle entregado al senador representación del bloque para negociar, mientras el denominado Comité Unido —integrado por la DC, PC, Frente Amplio y FREVS— también tomó distancia de la fórmula.

En ese escenario, Vodanovic rechazó que se le atribuyera participación en una negociación que, según su relato, no tuvo ese carácter. “El problema está en que se pretenda hacer parecer como que yo hubiera estado de acuerdo alguna vez en algo en que nunca tuve oportunidad de sentarme a realizar un proyecto”, afirmó.

Pese a ello, dejó abierta la posibilidad de involucrarse en una discusión distinta: “Si se quiere discutir en serio, yo estoy disponible”. La reserva de la senadora hace eco del llamado, personal en su caso, que hizo el propio Presidente José Antonio Kast a impulsar una reforma con respaldo transversal, lo que impulsó también el retiro de la reforma que impulsó. “Ojalá más senadores se sumen, ojalá más diputados se sumen, ojalá la senadora Paulina Vodanovic se sume”, señaló.